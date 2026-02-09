　
地方 地方焦點

年關近團圓平安好過節　消防局曝用火用電安全6要點

▲▼消防局表示，電氣因素長年為火災最常見起火原因之一。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼消防局表示，電氣因素長年為火災最常見起火原因之一。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

年關將近，民眾返鄉團圓、採買年貨及居家大掃除期間，用火、用電頻率大幅增加；加上天冷常使用電暖器、烘衣機、除濕機等高耗電家電，若電線老舊、延長線串接或插座超載，極易造成短路、過負載引發火災。花蓮縣消防局第一大隊自強分隊提醒鄉親務必落實用火用電安全，平安過好年。

自強分隊表示，電氣因素長年為火災常見起火原因之一，尤其「一孔多插、延長線串接、插頭鬆動發熱、延長線捲收通電」等情形最容易被忽略；此外，煮食忘記關火、神明廳燭火未看顧、菸蒂未熄與鋰電池（行動電源、電動工具電池等）充電不當，也都是節慶期間常見的危險因子。

▲▼消防局表示，電氣因素長年為火災最常見起火原因之一。（圖／花蓮消防局提供，下同）

為降低災害風險，分隊呼籲民眾把握以下「年關用火用電六要點」：
1. 電器「不超載」：高耗電家電（電暖器、烤箱、微波爐、烘衣機等）避免共用同一延長線或同一插座；延長線應「全放開」使用，勿捲收通電。
2. 電線「要檢查」：定期檢視插頭、插座、電線是否破損、鬆動或有異味/發熱；發現異常立即停用並請合格電工檢修。
3. 充電「要看顧」：鋰電池充電避免放在床上、沙發等可燃物上，勿長時間無人看顧或整夜充電；保持通風散熱。
4. 用火「人離火熄」：烹調、燒水、焚香點燭時，人不可離開；使用瓦斯爐具要保持周圍無可燃物並注意關閉瓦斯。
5. 可燃物「要遠離」：電暖器、除濕機出風口周邊勿堆放衣物、紙箱；神明廳及香燭周圍保持淨空。
6. 住警器「要裝好」：建議每間臥室、走道及樓梯間安裝住宅用火災警報器，並備妥滅火器，熟悉正確使用方式。

花蓮縣消防局也提醒，外出返鄉或長時間離家前，請關閉瓦斯總開關、拔除不必要電器插頭並確認火源熄滅；若不幸發生火災，應立即大聲呼救、關門阻煙、循安全動線迅速撤離並撥打119。
 

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

年關近團圓平安好過節　消防局曝用火用電安全6要點

