輪胎業務國道追撞...釀2人拋出車外慘死重大車禍　獲緩刑4年

記者許權毅／台中報導

國道1號神岡豐原段去年2月發生一起2死車禍，一名吳男駕駛小貨車追撞前車，釀6車連環碰撞，其中一輛廂型車遭撞到翻覆，車上2名移工被拋出車外，送醫仍傷重不治死亡。肇事的吳男近日遭法院判1年5月刑期，有與家屬調解成立，獲緩刑4年。

▲吳男在國道發生車禍追撞前車，造成2人拋出車外死亡。（圖／翻攝爆廢公社）



檢警查，去年2月18日17時許，吳男駕駛「南港輪胎」之小貨車行經國道1號北上167.7k處，在外側車道撞上前方一名陳女駕駛之車輛，導致陳女車輛往左偏移，撞上中線一輛廂型車，車上3名外籍移工，有H姓與L姓移工被拋出車外，分別因頭部外傷與中樞神經損傷，傷勢嚴重不治身亡。

事發當時，有民眾在臉書貼出事故當下的行車紀錄器畫面。畫面顯示，白色廂型車從左側竄出時就已翻覆，同時車上的3名乘客疑似未繫安全帶，上半身、雙腳都撞出車窗，最後有一人直接被甩出車外，而廂型車也在翻滾3圈半後才停下。

法院審酌，吳男於車禍發生後打電話報案，符合自首減刑。考量吳男造成2人死亡，造成被害人家屬難以回復損，但已與家屬達成調解，無前科，目前擔任輪胎公司業務工作，需要撫養父母等情，依過失致死罪判處1年5月、緩刑4年。

▲▼該起車禍造成2人死亡，肇事吳男近日判決出爐。（圖／ETtoday資料照）

