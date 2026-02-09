世界棒球經典賽2花蓮子弟入選投手群　縣府3處開直播派對應援

世界棒球經典賽 (WBC) 即將於三月開打，中華隊30人正選名單出爐後，被外媒和國際賭盤評價為「戰力不足」，在全部20支球隊中僅排第18名。資深球評張致平接受ETtoday專訪，針對中華隊的國際評價與突圍策略，提出深入分析。