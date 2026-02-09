曾被當林宅血案嫌疑人　游錫堃貼剪報：40多年至今都還心有餘悸

▲前立法院長游錫堃貼出林宅血案當年剪報。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

記者詹詠淇／台北報導

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因拍攝前未事先取得當事人林義雄跟家屬的同意就翻拍，引發輿論譁然。當年曾被栽贓嫌疑人的前立法院長游錫堃今（9日）表示，「40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」

游錫堃今（9日）貼出當年黨報「中華日報」報導表示，「我曾經是『林宅血案』嫌疑人！只差沒有寫出名字。40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」

該報導為為中華日報1980年3月4日報導，標題為「宜蘭警方昨日查訪 可疑高高瘦瘦人物 春節期間活躍到處拜訪 並與加伯艾琳達等熟識」，報導內容寫到，「經警方查訪的這位特定對象人物，現年33歲、宜蘭縣人，某專科學校畢業，身高174公分，體重約52公斤，他和林義雄站在一齊，高出林義雄半顆頭，皮膚黝黑，留長髮，看起來予人有高高瘦瘦的印象」。

儘管通篇報導未提游錫堃三字，但人物背景介紹與游錫堃極為類似，而報導所稱的「加伯」為澳洲學者家博（J. Bruce Jacobs），曾被警方以「大鬍子」為名列為嫌疑犯偵辦，艾琳達則是當時施明德妻子。