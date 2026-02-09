女1職業「領到50萬年終」　過年遇崩潰狀況！全場真心話：絕對裝窮

▲原PO領了50萬年終獎金。（圖／ETtoday資料照）

過年要面對親戚的連環拷問和冷嘲熱諷，是不少人的惡夢。一名女網友年終領到50萬元卻不敢告訴家人，因為親戚非常勢利眼，恐開口要投資，加上父母不擅說謊，一旦被問起恐全盤托出，讓她成為比較對象。貼文曝光後，網友紛紛直言「一律裝窮，年終獎金被取消了」、「低報裝窮就對了」。

一名女網友在Dcard表示，從事金融業的她領到年終獎金50萬元，卻陷入要不要「如實告知家人」的兩難，內心其實更傾向少講一點，並非不孝或吝嗇，而是過往經驗讓她壓力爆表。

原PO指出，第一個顧慮來自親戚的勢利眼。他們只要被知道收入或年終不錯，就會要求原PO「一起投資」，甚至被冷言冷語「領這麼多怎麼不怎樣怎樣」。更讓她無法接受的是，若未來想轉職或嘗試不同跑道，還會被拿年終金額說嘴，直接被貼上「不懂事、很笨」的標籤。

原PO也提到父母的個性讓她更為兩難。她說，爸媽向來不會說謊，只要親戚聊天炫耀子女表現，父母很可能會一五一十把她的年終全盤托出，結果又回到被比較、被指指點點的循環，讓原PO光想就覺得心累。

真實年終一說出口 生活就不平靜了



貼文曝光後，網友紛紛一致建議裝窮才能保身，「我一律說薪水4萬、年終1個月」、「千萬別說，悶聲發大財」、「就說年終1個月或者2個月，按大環境的說法即可」、「一律裝窮，年終獎金被取消了」、「低報裝窮就對了，講了沒好處幹嘛講？傻傻的」、「低調才是王道，我都買房子默默出租」、「財不漏白，對誰都一樣」、「我根本不會讓年終獎金成為一個話題，問我就說不方便說」。