生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超人力霸王帥氣降臨愛河灣　陳其邁攜手城市超人進場宣布「高雄冬日遊樂園」開園

▲▼超人力霸王,高雄市政府觀光局,陳其邁,高雄冬日遊樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲「2026高雄冬日遊樂園」今年以「超人降臨港都」為策展主軸。

圖、文／高雄市政府觀光局提供

「2026高雄冬日遊樂園」於2/7下午在愛河灣珊瑚礁群好望角盛大開幕。高雄市政府結合日本經典英雄IP「超人力霸王」，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」。開幕式特別邀請60餘位正義守護城市的「城市超人」，與市長陳其邁一同揭開序幕，眾人比出超人招牌攻擊手勢，熱情歡迎各地朋友到高雄過節走春，享受高雄的冬日暖陽與城市魅力。

▲▼超人力霸王,高雄市政府觀光局,陳其邁,高雄冬日遊樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲英雄IP「超人力霸王」象徵守護高雄，也感謝超人力霸王為市民朋友帶來幸福又奇幻的體驗。

陳其邁表示，擔任市長五年來，每逢大型活動都必須絞盡腦汁，讓大朋友、小朋友都能在城市中自在又幸福，這正是市長的重要責任。而這背後，則有許多默默付出的城市超人，一同努力守護這座城市。因此，今年特別邀請日本經典英雄IP「超人力霸王」降臨港都，象徵守護高雄，也感謝超人力霸王為市民朋友帶來幸福又奇幻的體驗。

▲▼超人力霸王,高雄市政府觀光局,陳其邁,高雄冬日遊樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲高雄全面迎接超人力霸王降臨，市府同步推出「海陸雙域超人」特別企劃。

高雄全面迎接超人力霸王降臨，市府同步推出「海陸雙域超人」特別企劃。海域部分，由智慧無人船及10艘水上超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇帥氣進場；陸域則為向花蓮堰塞湖溢流救災行動及各領域城市英雄致敬，由市長陳其邁擔任超人隊長，率領見義勇為的簡姓大學生、扶助弱勢的江同學、「鏟子超人」網紅吉雷米，以及高捷歌神林忠明站長等，集結救災救護、維護社會秩序與交通疏運等60餘名「城市超人」走上紅毯入場，象徵無名英雄齊心守護城市，現場宛如一場跨世代的英雄盛會。

▲▼超人力霸王,高雄市政府觀光局,陳其邁,高雄冬日遊樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲開幕記者會上，代表正義的超人力霸王傑洛現身。

開幕記者會上，代表正義的超人力霸王傑洛現身，與邪惡的貝利亞展開精彩對戰，在帥氣擊退貝利亞後，繼續巡邏任務守護和平，現場氣氛熱血沸騰，正義形象風靡大批熱情民眾。隨後，在五光十色的燈光展演秀後，正式宣告冬日遊樂園起跑。

在正式開園前，超人力霸王已於高雄海、陸、空齊發，以酷帥姿態展開城市守護任務，多個景點角落如高雄火車站、高捷美麗島站、美濃花海等皆可見其蹤跡。除全球首次「超人力霸王」大型水上氣膜亮燈外，兩座高達15公尺的「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」巨型寫實作品，分別於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角霸氣現身；碼頭樂園亦設置多組核心英雄主題藝術裝置，包括初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等，讓超人粉絲與遊客一飽眼福。

▲▼超人力霸王,高雄市政府觀光局,陳其邁,高雄冬日遊樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲「2026高雄冬日遊樂園」於水域與陸域規劃多組超人力霸王主題裝置與展示作品。

觀光局進一步說明，「2026高雄冬日遊樂園」為營造「超人慶典」豐富的觀賞體驗與沉浸式感受，於水域與陸域規劃多組超人力霸王主題裝置與展示作品，並安排「超人力霸王見面會」、「超人力霸王燈光展演」等演出，透過宛如電影首映會的真人現場表演，結合聲光科技與港灣天際線，將港區倉庫、碼頭與海面化為大型展演舞台。活動期間亦設有超人主題商品快閃店、美食市集，以及親子互動遊戲與表演活動；高雄各大商圈、百貨與旅宿業者同步推出餐飲與住房優惠，公私部門攜手合作，串聯港區觀光經濟，打造高雄成為寒假最強親子旅遊目的地。

觀光局補充指出，南部冬季氣候穩定，最適合親子出遊。今年「2026高雄冬日遊樂園」共22項遊樂設施再次「全面免費」開放，並新增恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等7項機械遊具，以及積木小火車、星際探險等2座大型氣墊設施，同時貼心規劃2至4歲幼兒專屬遊戲區，滿足不同年齡層孩子的遊玩需求。另提醒活動場域周邊不提供汽車停車空間，請民眾多加利用捷運中央公園站、前金站、鹽埕埔站，或搭乘輕軌於駁二大義站、真愛碼頭站及旅運中心站下車後步行前往。

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」於2月7日至3月1日舉行，誠摯邀請市民與遊客一同度過美好的冬日幸福時光。更多活動內容及交通資訊，歡迎至「高雄冬日遊樂園」活動官網（https://khh.travel/zh-tw/event/calendardetail/7307/），或查詢觀光局、交通局官網及官方臉書、IG。

高雄市政府觀光局廣告

 

02/07 全台詐欺最新數據

九合一地方選舉起跑，高雄市長選戰將由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，但作家苦苓指賴瑞隆形象模糊，且對手不弱，民進黨要小心丟掉高雄，賴瑞隆對此回應絕不能大意，高雄過去已有深刻的歷史經驗。針對賴瑞隆說法，國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安提及，諷刺的是，陳其邁當年輸韓國瑜，其中一內部原因，不就是新系一開始心懷鬼胎，對暖男袖手旁觀？

超人力霸王高雄市政府觀光局陳其邁高雄冬日遊樂園

