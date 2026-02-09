郭正亮預言高市早苗選情大翻車！　前立委：看馬戲團小丑表演

▲前立委郭正亮。（圖／翻攝自YouTube／郭正亮頻道）



記者陶本和／台北報導

日本眾議院選舉結果揭曉，自民黨在首相高市早苗領導下取得歷史性大勝；不過，前立委劉進興翻出已經成為政論節目名嘴的前立委郭正亮近期的言論，發現郭正亮「大翻車」，預言與現實完全相反，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？你不覺得好笑嗎？不是講的越離譜就越好笑嗎？」

劉進興表示，很多人拒絕看中天，看到郭正亮會氣噗噗，但這是因為不懂如何正確服用中天跟郭正亮，他已經找到觀賞郭正亮得到樂趣的秘方。

劉進興透露，秘訣就是不要馬上看，而是隔兩周或兩個月再看，就會樂趣無窮，會發現郭正亮的預言跟現實完全相反，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？你不覺得好笑嗎？不是講的越離譜就越好笑嗎？」

劉進興也列出郭正亮這段期間的發言，在二個月前，郭正亮驚爆自民黨在切割高市早苗，也認為高市的民調跌了，他大膽預言高市恐怕撐不住了。

劉進興說，郭正亮在二周前，又說高市早苗要翻車，並大膽評論「高市慘了，民調下滑10個百分點」；但是到了選前一天，突然又預估高市會大勝，甚至在選舉結果出爐後，郭正亮又評論「日本加速沒落中」。

事實上，在今年初，美國總統川普下令對委內瑞拉發動空襲，並在驚人的短時間內，成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，震撼國際時，就有網友列出不少名嘴在此之前，於政論節目上大放厥詞，鐵口直斷「美國不敢打委內瑞拉」的各種翻車言論，還封「11傻名嘴」；而郭正亮就是其一，他在去年時評論，「委內瑞拉地面部隊有20萬，你美國要派多少人上去？美國有蘇聯戰鬥機，美國如果要搶攻，它一些船艦也是會被打掉」。