好心送醉女回家　男「莫名被控性侵」冤關30小時靠這動作還清白

▲男好心送酒醉女回家，卻被告性侵。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名38歲女子在朋友聚會中喝醉，回家路上倒在路邊時被一名路過男子發現，對方好心讓女子上車幫忙送回家，沒想到男子事後卻被誣告性侵，被關押在牢中30小時，期間還接受侵入性檢查，成為鄰里間流言八卦的對象，警方調查後才終於幫忙證明清白。

伸援手載人回家 竟換來誣告

38歲女子瓊斯(Rachael Jones)被控，2022年4月18日與伴侶吵架後，外出和朋友買醉，酒醉的她搭乘計程車回家時由於在車上大鬧，最後被司機丟包在路邊，赤腳的她在路邊哭泣時，遇到剛好開車經過的33歲男子薩利姆(Salim Ullah)。

當時將成為準爸爸的薩利姆，見到瓊斯的落魄模樣後決定伸出援手，好心讓瓊斯上車並且幫忙載回家，沒想到後來卻被瓊斯誣告性侵，讓他在位於特倫特河畔斯托克(Stoke-on-Trent)家中被捕。

求抱抱遭拒絕 醉女認誣告被判 2 年

檢察官表示，瓊斯的朋友因為擔心前去找她，沒想到她卻告訴他們，她被司機扔下車後在路邊被3名巴基斯坦男子性侵，被3男威脅上車，整個襲擊過程長達45分鐘，然而檢方進一步調查發現，她的說詞完全是捏造的。

瓊斯在警方進一步訊問下坦承說謊，並把說謊的原因歸咎於喝醉，「我把自己搞得很蠢，說了一些不該說的話，我非常抱歉」。薩利姆表示，當時瓊斯下車時曾要求擁抱，但是他拒絕了，幸好他為了自保全程都有錄影，才能證明自己的清白，然而事件仍對他造成了難以抹滅的傷害。

法官在法庭上表示，擔憂瓊斯的行為，可能會對以後真正需要幫助的人造成影響，因為大家會因為怕惹上麻煩，再也不敢隨便去幫助別人。瓊斯最後因為誣告好心人被判2年刑期。