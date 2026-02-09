林岱樺涉貪1496萬…「小金庫」住持釋煌智穿袈裟現身開庭

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

民進黨立委林岱樺去年2月被控利用職務詐領助理費1496餘萬元，擔任其左右手的通法寺住持釋煌智今（9）日上午9時被傳喚開程序庭，一度傳出他開庭前「有話想說」。不過，他今早穿著袈裟現身，不發一語，由律師代為發聲表示，開完庭後再跟大家報告，隨後面帶微笑，雙手合十回應「謝謝」步入法院。

▲通法寺住持釋煌智（右）被依侵佔公益罪起訴。（圖／記者吳世龍攝）

通法寺住持釋煌智跟一般出家人的刻板印象不同，他在林岱樺競選期間，到競選總部協助輔選，協助處理服務處大小事，是她的重要智囊，其左右手的地位堪稱是「地下總幹事」，顛覆出家人「不出世」的形象。

▲▼釋煌智穿袈裟現身開庭。（圖／記者吳世龍攝）

根據檢調調查，釋煌智全額捐助1001萬元成立的「林三郎覺教基金會」，許多支出項目疑跟宗教無關，有疑似小金庫用途。據了解，林岱樺為了參選高雄市長初選，在林三郎覺教基金會內部有一個「立委林岱樺基金會團隊」，並分設秘書處、文宣部、政策部、行程組、組織部、大寮服務處助理、仁武服務處助理等單位。

該基金會成員有21人，從前年3月到去年2月的薪水591萬餘元，都是由基金會支付，明顯與基金會設立目的「弘揚阿彌陀佛淨土法門」不符，因此依公益侵佔罪將釋煌智起訴。

釋煌智今日上午9時被傳喚開程序庭，一度傳出他開庭前「有話想說」，不過，他今早穿著袈裟現身，被問及被傳喚出庭心境如何？他雙手合十簡短回應「謝謝」。律師則代為發聲表示，「因為還要準備開庭討論，開完庭後會再跟大家報告今日重點。」