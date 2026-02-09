　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「林宅血案是台灣全體的痛」　蔣萬安：不該撕裂傷口二次傷害

▲▼ 台北市長蔣萬安出席南港區115年度市長與里長有約座談。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安出席南港區115年度市長與里長有約座談。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

宣稱改編「林宅血案」的電影《世紀血案》近日被踢爆開拍至今從未知會當事人、前立委林義雄及家屬，引起輿論譁然，導演徐琨華更被起底其祖父曾任「警總發言人」。國民黨籍的台北市長蔣萬安今（9日）對此表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，「不該撕裂傷口製造二次傷害。」

震驚全台灣的「林宅血案」發生於1980年2月28日二二八紀念日當天，時任省議員的林義雄因參與1979年訴求民主自由、終結黨禁和戒嚴的「美麗島事件」，遭國民黨政府以「叛亂」重罪逮捕羈押，當天正值在押中的林義雄首次公開審訊，歹徒於中午時分闖入其位於台北市信義路的住處行凶。.林義雄60歲的母親林游阿妹以及年僅6歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均慘遭刺殺身亡。9歲長女林奐均身受重傷，所幸背著背包倖免於難。

不僅電影爭議延燒，尤其該片演員李千娜受訪時說，「那他如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」更引發眾人怒火，導演徐琨華也被起底其祖父曾任「警總發言人」，民眾紛紛撻伐影片竟由加害者後代在無預警且無受害者敘述和同意的情況下突然宣布殺青，不僅遭質疑對受害者造成二度傷害，也被質疑是在為過去國民黨政府的政治壓迫洗白，且藉此爭奪話語權。

蔣萬安今日受訪時則回應，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不該撕裂傷口製造二次傷害。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭正亮預言高市早苗選情大翻車！　前立委：看馬戲團小丑表演
快訊／記憶體帶量攻！　1檔亮燈漲停
快訊／黎智英遭判刑20年
解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」　要外界警惕軍國主義滲透
國中生車手遭擄「威脅殺全家」！反撲瓦解詐團
高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林宅血案檔案2030才解密？　藍議員喊話：民進黨為何不敢公布真相

曾被當林宅血案嫌疑人　游錫堃貼剪報：40多年至今都還心有餘悸

郭正亮預言高市早苗選情大翻車！　前立委：看馬戲團小丑表演

豪宅風波後首同框！謝衣鳯、陳素月「C位同台」　齊為家扶兒送暖

祝賀高市早苗大勝！　凌濤：「強勢日本成形」臺灣應加強多方合作

「林宅血案是台灣全體的痛」　蔣萬安：不該撕裂傷口二次傷害

高市早苗率自民黨狂勝　駐日代表：讓中國知道日本不畏威逼施壓

賴瑞隆喊團結贏高雄　陳冠安揭：2018年新潮流害陳其邁輸韓國瑜

王浩宇談林宅血案：不用推給國民黨　執政黨有義務讓真相水落石出

文湖線往南港方向列車「停鐵軌」　北捷曝原因：控制線路異常

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

林宅血案檔案2030才解密？　藍議員喊話：民進黨為何不敢公布真相

曾被當林宅血案嫌疑人　游錫堃貼剪報：40多年至今都還心有餘悸

郭正亮預言高市早苗選情大翻車！　前立委：看馬戲團小丑表演

豪宅風波後首同框！謝衣鳯、陳素月「C位同台」　齊為家扶兒送暖

祝賀高市早苗大勝！　凌濤：「強勢日本成形」臺灣應加強多方合作

「林宅血案是台灣全體的痛」　蔣萬安：不該撕裂傷口二次傷害

高市早苗率自民黨狂勝　駐日代表：讓中國知道日本不畏威逼施壓

賴瑞隆喊團結贏高雄　陳冠安揭：2018年新潮流害陳其邁輸韓國瑜

王浩宇談林宅血案：不用推給國民黨　執政黨有義務讓真相水落石出

文湖線往南港方向列車「停鐵軌」　北捷曝原因：控制線路異常

雙月食品社外送麵線竟捆橡皮筋　業者道歉：暫時停售該品項

快訊／北市大安區新建案工安意外！工人踩空墜樓　警消救援急送醫

80年來沒人敢動！歷史名師推測高市早苗下一步「想修憲」

高市早苗大勝！日在野陣營被輾壓　黨首親揭敗因「暗示將下台」

自民黨贏太多！比例代表候選人不夠　拱手讓出14席次

林宅血案檔案2030才解密？　藍議員喊話：民進黨為何不敢公布真相

年關近團圓平安好過節　消防局曝用火用電安全6要點

曾被當林宅血案嫌疑人　游錫堃貼剪報：40多年至今都還心有餘悸

世界棒球經典賽2花蓮子弟入選投手群　縣府3處開直播派對應援

40歲壯男突感「胸口被石頭壓」已心肌梗塞　醫示警寒流風險

【這髮型太潮】騎腳踏車阿北後腦杓竟是超大蜘蛛造型！

政治熱門新聞

文湖線往南港方向列車「停鐵軌」　北捷曝原因

快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

破除2028再選總統傳聞　蔡英文一段話透玄機

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

自救會長北捷2度縱火　台中市府回應

台日關係更好！　矢板明夫揭「高市早苗狂勝」3原因

三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬

傳王滬寧國共論壇下令「統一」　蕭旭岑回應了

傳3月中鄭習會登場　國民黨：假新聞、認知作戰

王浩宇談林宅血案：不用推給國民黨　執政黨有義務讓真相水落石出

衝擊大選！　樂生運動20年醞釀再起

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

更多熱門

相關新聞

祝賀高市早苗大勝！　凌濤：「強勢日本成形」臺灣應加強多方合作

祝賀高市早苗大勝！　凌濤：「強勢日本成形」臺灣應加強多方合作

日本眾議院大選落幕，日本自民黨在首相高市早苗率領下，在眾議院拿下316席，取得空前成功。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（9日）表示，「強勢日本」成形，臺灣應加強多方合作，國民黨無論內外，都應對高市首相及團隊的友臺言論持正面的看法，過去朱立倫主席堅持的「親美、友日、和陸」的立場，就是最符合臺灣利益，也是國民黨最穩健、最應該走的路線。

賴瑞隆喊團結　藍揭：2018年新潮流害陳其邁輸韓國瑜

賴瑞隆喊團結　藍揭：2018年新潮流害陳其邁輸韓國瑜

王浩宇談林宅血案：不用推給國民黨　執政黨有義務讓真相水落石出

王浩宇談林宅血案：不用推給國民黨　執政黨有義務讓真相水落石出

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》

關鍵字：

林宅血案滅門血案國民黨警總蔣萬安蔣介石蔣經國世紀血案

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面