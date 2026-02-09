「林宅血案是台灣全體的痛」　蔣萬安：不該撕裂傷口二次傷害

▲台北市長蔣萬安出席南港區115年度市長與里長有約座談。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

宣稱改編「林宅血案」的電影《世紀血案》近日被踢爆開拍至今從未知會當事人、前立委林義雄及家屬，引起輿論譁然，導演徐琨華更被起底其祖父曾任「警總發言人」。國民黨籍的台北市長蔣萬安今（9日）對此表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，「不該撕裂傷口製造二次傷害。」

震驚全台灣的「林宅血案」發生於1980年2月28日二二八紀念日當天，時任省議員的林義雄因參與1979年訴求民主自由、終結黨禁和戒嚴的「美麗島事件」，遭國民黨政府以「叛亂」重罪逮捕羈押，當天正值在押中的林義雄首次公開審訊，歹徒於中午時分闖入其位於台北市信義路的住處行凶。.林義雄60歲的母親林游阿妹以及年僅6歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均慘遭刺殺身亡。9歲長女林奐均身受重傷，所幸背著背包倖免於難。

不僅電影爭議延燒，尤其該片演員李千娜受訪時說，「那他如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」更引發眾人怒火，導演徐琨華也被起底其祖父曾任「警總發言人」，民眾紛紛撻伐影片竟由加害者後代在無預警且無受害者敘述和同意的情況下突然宣布殺青，不僅遭質疑對受害者造成二度傷害，也被質疑是在為過去國民黨政府的政治壓迫洗白，且藉此爭奪話語權。

蔣萬安今日受訪時則回應，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不該撕裂傷口製造二次傷害。

