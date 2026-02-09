自民黨贏太多！比例代表候選人不夠　拱手讓出14席次

▲自民黨比例代表制候選人的名單人數不足，讓出14席給其他政黨。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本自民黨在8日眾議院大選贏得壓倒性勝利，雖在比例代表選舉中斬獲大量選票，卻因名單登記候選人數不足，白白讓出14個席次給其他政黨。

產經新聞、每日新聞等報導，根據選舉結果統計，自民黨在比例代表制中實際當選67人，但若以得票數換算，本應可取得81席。這是由於大部分在小選區與比例代表重複參選的候選者都在小選區勝出，導致比例名單出現空缺，南關東地區流失6席最為嚴重，東京地區讓出5席、北陸信越失去2席、中國地區失去1席。

以南關東地區為例，自民黨獲得的選票數足以拿下10席，名單上雖登記3名比例單獨候選人及32名重複參選者，但僅有1人在小選區落敗，其餘6席最終由中道改革聯盟、日本維新會、國民民主黨、令和新選組及未來團隊等黨瓜分。

依據日本公職選舉法規定，若名單上的候選人已全部當選，即使該政黨獲得了更多議席，也不得追加候補人選，必須按照各黨得票數，依據頓特法計算出的順位，把議席依序分配給排名其後的政黨。

這種名單不足現象並非首次發生。2005年，前首相小泉純一郎帶領自民黨狂掃296席時取得壓倒性獲勝的時候，也出現相同狀況。