豪宅風波後首同框！謝衣鳯、陳素月「C位同台」　齊為家扶兒送暖

▲彰化家扶舉辦活動，謝衣鳯及陳素月首度同框。（圖／彰化家扶提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

在彰化縣議會議長謝典霖因開箱家族700坪豪宅引發「白宮」爭議後，其胞姊、立委謝衣鳯與民進黨彰化縣長參選人陳素月，8日首度在公開場合同框。兩人於彰化家扶中心的年菜圍爐活動中在C位並肩而坐，雖互動不多，但皆展現笑容，共同為弱勢家庭送上新年祝福，讓近期因謝家豪宅事件而起的政治漣漪，在公益場合暫且平息。

這場在秀水鄉益源古厝舉辦的「新春幸福年菜圍爐」活動，主要邀請扶助家庭共享團圓飯。陳素月與謝衣鳯先後抵達，並雙雙換上活動準備的民初風格文青服裝。

據了解，兩人碰面時簡單寒暄，在縣長王惠美尚未到場前，她們與縣府社會處長王蘭心一同手持象徵「平安」的蘋果與「事事如意」的柿子合影。即便在家扶安排的大合照中同坐中間主位、共持「新年快樂」春聯，雙方也表現大方。陳素月稍早離場後，王惠美才抵達活動現場。

由於謝典霖日前開箱展現自家現況，不僅引發社會議論，也被視為牽動謝家姊弟政治動向的關鍵事件。謝父謝新隆曾表示「兩人都太急了」，顯見家族內部壓力。對於這場風波，陳素月受訪時僅低調表示，國民黨內事務是「他們的家務事」，並強調台灣民主成熟，政黨競爭正常，若能透過民主程序產生候選人，有助減少內部紛爭。而謝衣鳯與謝典霖近期則未再對此公開發言。

儘管政治人物互動成為插曲，活動的真正主角仍是家扶家庭。彰化家扶的年菜募集計畫源自2013年孩童「想吃豐盛年夜飯」的心願，11年來已累計送出超過1萬7千套年菜。今年現場除了有醒獅、戰鼓表演，更適逢家扶成立60週年，眾人齊唱生日快樂歌，場面溫馨。活動也規劃懷舊市集與互動遊戲，讓親子在熱鬧的年節氣氛中共度美好時光。