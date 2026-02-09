80年來沒人敢動！歷史名師推測高市早苗下一步「想修憲」

▲高市早苗。（圖／路透）

日本眾議院大選8日晚間落幕，首相高市早苗憑藉「奇襲式解散」策略取得空前成功。補教名師呂捷形容，這代表高市早苗未來不只是「講話大聲」，而是「根本沒人敢插嘴」，更直接封她為「令和的織田信長」，認為日本政局正式進入一個全新且危險又關鍵的階段。

呂捷在粉專「呂捷歷史-朕即天下！」發文，日本國會改選結果出爐後，高市早苗不只贏得漂亮，還帶著自民黨在眾議院拿下超過三分之二席次，「這代表什麼？這代表在未來的日本，她講話不只是大聲，是根本沒人敢插嘴。」

高市早苗「政治豪賭」 一戰擊潰在野黨

呂捷指出，玩過《信長之野望》的人都知道，戰國時代的織田信長是靠著精準判斷與豪賭時勢，在桶狹間之戰中以少勝多，一戰成名。而這次高市早苗的操作，本質上也是一場「政治豪賭」。他提到，高市去年剛上台時，國會內反對聲浪不斷，預算卡關、法案推不動，換作一般領袖，可能只能撐著等下台，但她選擇學安倍晉三的作法，「直接解散眾議院，跟選民要授權」。

結果這一戰，高市早苗不但守住基本盤，還把在野黨打成「喪家犬」。呂捷形容，這就像織田信長在長篠之戰中排開三段擊火繩槍，管你武田騎兵再猛，「通通打成篩子」。自民黨在眾議院一口氣跨過三分之二門檻，等於在制度上取得「通殺級」優勢。

沒人敢碰的深水區 他期待「令和維新」

他也特別解釋，為什麼「三分之二」這個數字如此恐怖。在民主國家，過半只是能執政，但三分之二意味著即使參議院反對，眾議院仍可強行通過法案。呂捷直言，「高市早苗現在手握這把草薙劍，想做的事情只有一件：修憲。」而這正是日本和平憲法實施將近80年來，幾乎沒人敢真正碰觸的深水區。

最後，呂捷拋出一句「英雄造時勢，還是時勢造英雄？」認為高市早苗已經把戲台搭好，接下來不只牽動日本未來，也將對台灣與整個亞太地緣政治帶來「核彈級的震撼」，期待看看「令和維新」會如何發展。