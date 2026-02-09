　
WBC中華隊陣容貼文「按讚數破萬」海放其他國家！球迷狂刷2字

▲▼中華隊在12強賽完封日本，韓媒以「東京巨蛋大慘案」形容日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華隊在12強賽完封日本。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日至18日舉行，各國30人名單6日正式出爐，中華隊共計納入16位投手、3位捕手、7位內野手與4位外野手，被統計為本屆平均年齡最年輕的隊伍。消息一出，台灣球迷馬上展現「應援力」前往按讚，如今按讚數突破萬人，一票人留言喊「Team Taiwan！」

中華隊按讚數破萬　領先其他隊

WBC粉專的上周PO出各隊30人名單，特別選用曾參加上屆經典賽、且有大聯盟資歷的張育成、林子偉與鄭宗哲放在封面。台灣隊此次名單共有16名投手、3名捕手、6名內野手及4名外野手，還有1名工具人，當中包含2名混血好手費柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long）。

截至9日早上10時，中華隊名單發布文的按讚數已突破1萬次，明顯拉開與其他國家的差距。排名第二的美國隊，按讚數僅約2000出頭，日本隊約1300多次，至於南韓隊更不到800次。

不只按讚數驚人，中華隊在留言數表現上也獨占鰲頭，篇貼文目前已累積超過800則留言，是所有參賽國家中互動最熱烈的一則，大量球迷湧入留言區，狂刷「Team Taiwan！」簡單卻充滿力量的應援口號，幾乎佔滿整個留言區，也有不少球迷以表情符號、加油文字替球員打氣。

02/07 全台詐欺最新數據

312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

中華隊WBC棒球按讚破萬TeamTaiwan

