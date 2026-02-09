春節將至　成功分局攜手隆昌社區強化治安交通宣導

▲成功分局攜手隆昌社區強化治安交通宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

迎接農曆春節到來，為強化社區治安與交通安全宣導，台東縣警察局成功分局日前前往隆昌文化健康站辦理社區治安會議，透過面對面交流方式向在地居民進行宣導，並結合即將啟動的「115年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，營造平安、祥和的年節氛圍，讓居民安心迎新春。

本次活動由隆昌村村長周明義擔任主席，並邀集成功分局偵查隊隊長、第四組組長及東河分駐所所長共同出席，與地方居民及長者齊聚一堂，藉由近距離互動與說明，強化社區治安與安全意識。

宣導活動中，成功分局各業務單位針對重點議題進行說明。家防官向民眾宣導家庭暴力防治法相關權益，提醒如遭遇家庭暴力情事，可即時向警方或相關單位求助，以保障自身安全；同時也介紹多項「民眾安心」服務措施，包括春節期間如有大量現金提領需求，可向警方申請護鈔服務，另針對年節期間舉家外出者，也可申請巡邏服務，由警方加強住家周邊巡守，降低治安風險。

在「治安平穩」面向，成功分局偵查隊表示，將加強轄內可疑賭博場所清查與掃蕩，落實情資蒐報並強化網路巡邏，針對實體賭場、地下簽賭及非法賭博網站依法蒐證取締，淨化社會治安環境。

在「交通順暢」方面，警方提醒民眾春節外出務必遵守交通規則，提前規劃行程、避開尖峰時段，行車時保持安全車距與適當速度，切勿疲勞駕駛或分心使用手機，共同守護自身與他人行車安全。

此外，活動中穿插有獎徵答，透過輕鬆互動方式加深治安與交通安全觀念，在場長者踴躍參與、反應熱烈，現場氣氛溫馨歡樂，整場社區治安會議在寓教於樂中圓滿完成。