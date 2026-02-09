　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

一般路段60、工區30　關山警提醒池上大橋減速行駛

▲台東關山警提醒工區速限30公里。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山警提醒工區速限30公里。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

池上大橋北上線日前正式開放通行，為因應改建工程期間交通動線調整，台東縣警察局關山分局提醒用路人務必留意速限變化，一般道路速限為每小時60公里，施工及改道路段速限降為每小時30公里，呼籲駕駛人減速慢行，共同維護行車安全。

關山分局交通組組長張珈源表示，池上大橋改建期間因施工影響導致車道縮減，台9線池上大橋路段已依工程規劃調整速限，並設置相關警示標誌及減速設施。請用路人行經該路段時，務必遵守現場標誌、標線及交通人員指揮，提前減速、保持安全距離，切勿搶快或任意變換車道，以降低交通事故風險。

張珈源也特別提醒，大型車輛、農機具及遊覽車通行該路段時，應注意會車空間與車道變化，必要時禮讓對向來車，共同維護施工期間交通順暢與行車安全。

池上大橋橫跨卑南溪，串聯池上鄉與關山鎮，是台9線花東縱谷的重要交通動脈，長期肩負通勤、農產運輸及觀光往來重任。由於舊橋於1986年至1994年間陸續完工，使用年限已久，且長期受河川沖刷影響，出現基礎裸露情形，耐震與抗洪能力已不符現行規範，為確保用路人安全，公路單位斥資約新台幣17.52億元辦理池上大橋改建工程。

改建工程採「半半施工」方式進行，目前北上線新橋已於115年1月25日完工並開放通行，隨即封閉南下線舊橋進行拆除與重建作業。施工期間，所有車流統一切換至新完工的北上線橋面，維持雙向各1車道通行，整體工程預計於116年第一季全面完工。

新建橋梁除橋面拓寬、跨距增加，有效提升抗洪能力外，亦採雙向分離設計，強化行車安全；同時橋上視野開闊，可遠眺新武呂溪橋、俯瞰伯朗大道及金城武樹，兼顧交通機能與景觀價值，打造兼具安全性與觀光特色的花東縱谷景觀大道。

另配合「115年加強重要節日安全維護工作」即將啟動，關山分局表示，警方將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，加強重要幹道交通疏導、事故即時處理及酒駕取締，並提供返鄉及旅遊民眾即時路況資訊、交通諮詢及必要協助等服務，呼籲民眾行前多留意路況資訊，配合警方交通管制措施，平安出門、快樂過節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自民黨大勝奪316席！在野聯盟慘「團滅」　席次對比超驚人
北投溫泉情侶雙亡　高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃
王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！海邊「解放鉛筆腿」泳裝洩真實身材
燒死刺青店老闆夫婦！19歲男嗆出獄殺光證人　逃死定讞
「警界彭于晏」4年嘉獎破千！戰神滑進摩鐵秒破功...晉升巡官
女遭怪手輾「腦組織外溢」慘死　無照司機、老闆雙雙判刑
德威輪胎掉落「3航班喊Mayday」　運安會：均高於最低備用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲　交流數位化與防災治理經驗

義賣春聯募集平安紅包　台南市立醫院攜手企業、藝術家助弱勢家庭

南消三大走入將軍社區關懷據點　防火防災宣導守護長者居家安全

南消文賢消防分隊新建工程動土　黃偉哲：打造安全執勤環境

台南安南土城掩埋場雜草廢棄物火警　消防出動15車循環供水成功侷限火勢

花蓮吉安義警寒冬送暖　捐電熱毯溫暖合歡山執勤員警

智慧永續並行！花蓮慈院榮獲醫療品質獎金獎＋卓越中心認證

一般路段60、工區30　關山警提醒池上大橋減速行駛

一路相伴好安心　利嘉警暖心推車護送長者

年關近團圓平安好過節　消防局曝用火用電安全6要點

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲　交流數位化與防災治理經驗

義賣春聯募集平安紅包　台南市立醫院攜手企業、藝術家助弱勢家庭

南消三大走入將軍社區關懷據點　防火防災宣導守護長者居家安全

南消文賢消防分隊新建工程動土　黃偉哲：打造安全執勤環境

台南安南土城掩埋場雜草廢棄物火警　消防出動15車循環供水成功侷限火勢

花蓮吉安義警寒冬送暖　捐電熱毯溫暖合歡山執勤員警

智慧永續並行！花蓮慈院榮獲醫療品質獎金獎＋卓越中心認證

一般路段60、工區30　關山警提醒池上大橋減速行駛

一路相伴好安心　利嘉警暖心推車護送長者

年關近團圓平安好過節　消防局曝用火用電安全6要點

低溫去泡湯是心血管「壓力測試」　醫：冷熱交替最傷血管

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

過年「澱粉零食」熱量換算曝！　營養師激推烏魚子：護心調血脂

東區最美咖啡廳歇業秒出租　麵包店年捧500萬卡位

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲　交流數位化與防災治理經驗

勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

快訊／1998年後首見！　海鷹跑衛華克三世奪第60屆超級盃MVP

LISA新身份再＋1！成為資生堂小紅瓶全球代言人美炸

跑友問雲林馬拉松補給站　小編嗆「智障、乞丐」！急刪文道歉

嗆《世紀血案》導演玩文字遊戲　王義川：哪間電影院敢上架就抵制

【溫柔小狗】飼主餵黑狗吃東西　牠超小心怕咬到人的手

地方熱門新聞

楊鎮浯選縣長或立委等黨中央協調

桃園大樹林福德宮　親子彩繪祈福燈籠迎新春

金門特定行業自治條例草案公聽會

「2026桃園年貨大街」　交通管制資訊一次看

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

花蓮提前發放春節慰問金　各社福津貼2/10入帳

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

冬令送暖兼顧防災！南消七大南門分隊攜手義消分享物資宣導寓教於樂

基隆中正區公民座談　交通改善與港區轉型

夜賞燈也學防災！南消一大月津港燈節夜間宣導守護年節安全

風華飯店不畏墾丁觀光低潮！　以「冠軍盃」美學建築搶攻度假市場

台南大樓變壓室驚見竊賊南警當場逮竊賊起獲17公斤電纜

安平天后宮信眾突昏厥醫師即刻CPR救回一查救命醫竟是副市長之子

更多熱門

相關新聞

一路相伴好安心　利嘉警暖心推車護送長者

一路相伴好安心　利嘉警暖心推車護送長者

台東市日前發生一起長者電動輔助車沒電受困路口的情形，所幸利嘉派出所員警即時伸出援手，主動護送長者返家，展現警方溫暖為民服務精神。

春節將至　成功分局攜手隆昌社區強化治安交通宣導

春節將至　成功分局攜手隆昌社區強化治安交通宣導

春節前防搶演練上場　新豐派出所守護金融安全

春節前防搶演練上場　新豐派出所守護金融安全

迎接9天春節連假　台東警分局全力維護交通秩序

迎接9天春節連假　台東警分局全力維護交通秩序

香氣四溢傳愛心　鹿野鄉婦女會關山療養院送暖過好年

香氣四溢傳愛心　鹿野鄉婦女會關山療養院送暖過好年

關鍵字：

宣導警察台東

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面