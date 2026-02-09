砸95萬積蓄創業！夫妻檔靠ChatGPT助攻行銷　年收衝破3千萬

▲ 珊曼莎和凱文推動原本的副業爆炸性成長。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州一對夫妻憑藉敏銳的市場洞察力，從個人健康困擾中發掘商機，創立專攻A2乳製品的品牌Boss Cow。兩人運用ChatGPT等工具改善行銷策略，僅花20個月就將年營收提高到100萬美元（約新台幣3158萬元），預計2026年將衝破300萬美元（約新台幣9473萬元）。

護理師與會計師夫妻 從健康困擾找到商機

Entrepreneur報導，32歲的珊曼莎（Samantha Dwoskin）原先在兒科心臟加護病房擔任護理師，專責照護接受心臟手術及移植的嬰幼兒患者；37歲的丈夫凱文（Kevin Dwoskin）則在四大會計師事務所從事銀行法合規顧問工作長達11年。

2023年夫妻倆在南加州工作期間萌生創業念頭，當時凱文為緩解克隆氏症症狀，徹底改採全食物飲食法，意外從農場部落格文章中認識到A2牛乳的特殊性質。

A2乳製品特殊性質 解決乳糖不耐問題

A2乳製品僅含A2 beta酪蛋白，這是所有哺乳類動物天然分泌的蛋白質型態。數千年前基因突變導致部分乳牛開始產生A1蛋白，進而引發某些人的腸胃不適與發炎反應。珊曼莎因乳糖不耐症已10多年無法攝取乳製品，但初次飲用A2牛奶後完全沒有腸胃問題，這個親身體驗成為夫妻倆決定創業的轉捩點。

砸買房存款創業 堅持零添加物生產

創業初期兩人將原本規劃買房的3萬美元（約新台幣95萬元）存款全數投入事業，完全仰賴自籌資金，未接受任何外部投資。他們花費數月時間親訪各地農場，深入了解A2乳源、再生農業實踐方式及完整供應鏈運作。

珊曼莎回憶，「我們最初只是將A2餅乾送給親友品嚐，收到熱烈迴響後才開始在農夫市集販售。」由於餅乾保存期限較短，兩人很快轉向開發效期更長的通心粉起司等產品，但生產過程遭遇的挑戰遠超預期，「找到願意配合我們特殊食材與零添加物要求的製造商極為困難。」

Boss Cow堅持使用新鮮草飼A2起司現刨後冷凍乾燥，而非業界常用的噴霧乾燥法，藉此保留完整營養與風味，完全不添加防腐劑、人工香料或抗結塊劑，在市場上前所未見，卻也讓量產之路格外艱辛。夫妻倆起初自行小規模生產，確保市場需求後才說服當地家族經營的製造商合作客製化生產。

ChatGPT助攻行銷 親自操刀成效大增

凱文特別強調數位工具在創業過程中扮演的角色，「ChatGPT在2023年功能還不如現在強大，但最寶貴的資源其實是直接與農民對話、實地考察供應鏈，以及在店內示範時向其他消費品牌創辦人學習。」

他們也曾犯下新手錯誤，起初外包給低價自由工作者處理社群與付費廣告，浪費許多時間與預算卻成效不彰，直到夫妻倆親自接手行銷後，營收才開始顯著攀升。

前7個月營收低迷 優化策略後爆發成長

前7個月營收僅在1萬美元左右徘徊，透過網站數據分析與廣告投放優化逐步累積動能。凱文表示，「當我們擴增產能並啟動行銷引擎時，剛好也是我們對行銷操作最熟練的時刻，時機配合得天衣無縫，成長瞬間爆發。」目前品牌也將推出全新產品線，鎖定不同客群擴大市場版圖。

珊曼莎分享創業最大收穫，「能當自己的老闆，有更多時間陪伴彼此和愛犬，看著從無到有建立的品牌逐步茁壯，那種成就感不可取代。」

建議創業者善用免費資源 先掌握核心技能

凱文則建議創業者尋求外部協助前，應盡可能親自掌握財務規劃、市場調查、競品分析、廣告投放、社群經營等各個環節，如今有太多免費或低成本資源，像是ChatGPT、YouTube教學影片、Slack社群等，都讓學習門檻大幅降低。