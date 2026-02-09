　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不用再找清運商！彰化餐廳可自運廚餘　每公噸收3000元　

▲彰化縣環保局新政策，餐廳業者可自行載廚餘焚燒。（圖／環保局提供）

▲彰化縣環保局新政策，餐廳業者可自行載廚餘焚燒。（圖／環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為防範非洲豬瘟疫情擴散，彰化縣環保局宣布自今年（115年）起，實施廚餘去化新措施！ 縣內餐廳、飯店、學校等事業單位，若有處理廚餘的需求，即日起可「自行清運」至溪州焚化廠處理，無須再透過清運業者代為申請，此舉大幅簡化行政流程，目標在於加速廚餘去化，共同守護養豬產業的防疫安全。

環保局說明，過往事業單位若欲將廢棄物（含廚餘）送進焚化廠，程序較為繁複，須先由事業單位提出申請，經核准後，再委託合格的清除機構與環保局簽訂進廠契約、預繳費用，最後才能安排進廠，耗時較長。

▲彰化縣環保局新政策，餐廳業者可自行載廚餘焚燒。（圖／環保局提供）

為有效解決廚餘去化問題，環保局特別針對餐飲業、飯店、學校等廚餘主要產源，簡化申請程序。未來，事業單位只需備妥進廠申請文件及工商登記證明影本，向環保局提出申請。經核准並「預繳2個月的進廠量處理費用」（費率為每公噸3,000元）後，即可自行安排清運車輛進廠處理，顯著縮短從申請到實際處理的等待時間，協助業者快速銜接中央防疫政策。

環保局進一步呼籲，防疫工作不僅依賴管理措施，更需要全民從生活習慣做起。無論是事業單位或一般家庭，都應實踐「惜食不浪費」的觀念，養成吃多少、煮多少的習慣。在丟棄廚餘前，務必做好分類並進行瀝水，以降低後端處理的負擔。

▲彰化縣環保局新政策，餐廳業者可自行載廚餘焚燒。（圖／環保局提供）

透過源頭減量，減少廚餘產生，不僅能直接降低疾病傳播風險，更是愛護環境資源、維護公共衛生安全的根本之道。相關申請細節與最新資訊，可至彰化縣環保局官網的「廚餘專區」查詢（https://www.chepb.gov.tw/u4699130550242906173/FileLink）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭正亮預言高市早苗選情大翻車！　前立委：看馬戲團小丑表演
快訊／記憶體帶量攻！　1檔亮燈漲停
快訊／黎智英遭判刑20年
解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」　要外界警惕軍國主義滲透
國中生車手遭擄「威脅殺全家」！反撲瓦解詐團
高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市大安區新建案工安意外！工人踩空墜樓　警消救援急送醫

宜蘭分租民宅惡火奪2命！中風男受困火窟亡　除草工燒成焦屍

不用再找清運商！彰化餐廳可自運廚餘　每公噸收3000元　

尾牙抽到1.2萬紅包掉路上！機智警聯手餐廳...20分鐘找到失主

國中生車手被疑私吞96萬　遭擄「威脅殺全家」！反撲瓦解詐團

父抱走3歲兒拒還！開庭喊「被關也一樣」　法官轟骨肉分離判囚

苗栗泰安象鼻山區落石砸車！「A柱硬扛」救命　2移工逃過死劫

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

快訊／持刀搶五股超商　36歲男凌晨投案

遊客闖南投北港溪峽谷秘境　遭「落石砸中頭」骨折大出血送醫

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

快訊／北市大安區新建案工安意外！工人踩空墜樓　警消救援急送醫

宜蘭分租民宅惡火奪2命！中風男受困火窟亡　除草工燒成焦屍

不用再找清運商！彰化餐廳可自運廚餘　每公噸收3000元　

尾牙抽到1.2萬紅包掉路上！機智警聯手餐廳...20分鐘找到失主

國中生車手被疑私吞96萬　遭擄「威脅殺全家」！反撲瓦解詐團

父抱走3歲兒拒還！開庭喊「被關也一樣」　法官轟骨肉分離判囚

苗栗泰安象鼻山區落石砸車！「A柱硬扛」救命　2移工逃過死劫

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

快訊／持刀搶五股超商　36歲男凌晨投案

遊客闖南投北港溪峽谷秘境　遭「落石砸中頭」骨折大出血送醫

雙月食品社外送麵線竟捆橡皮筋　業者道歉：暫時停售該品項

快訊／北市大安區新建案工安意外！工人踩空墜樓　警消救援急送醫

80年來沒人敢動！歷史名師推測高市早苗下一步「想修憲」

高市早苗大勝！日在野陣營被輾壓　黨首親揭敗因「暗示將下台」

自民黨贏太多！比例代表候選人不夠　拱手讓出14席次

林宅血案檔案2030才解密？　藍議員喊話：民進黨為何不敢公布真相

年關近團圓平安好過節　消防局曝用火用電安全6要點

曾被當林宅血案嫌疑人　游錫堃貼剪報：40多年至今都還心有餘悸

世界棒球經典賽2花蓮子弟入選投手群　縣府3處開直播派對應援

40歲壯男突感「胸口被石頭壓」已心肌梗塞　醫示警寒流風險

【貪快逆向釀禍】蘆洲男騎士衝撞女騎士　2人慘摔波及小客車

社會熱門新聞

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

北投溫泉湯屋驚傳命案！女客「陳屍泡湯池」

快訊／持刀搶五股超商　36歲男凌晨投案

新莊轎車違規迴轉　騎士猛撞亡

快訊／五股深夜驚傳持刀搶案！歹徒得手2萬逃逸中

宜蘭民宅惡火　2男送醫不治

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

16歲女兒遭男友性侵　母持高球桿痛毆+恐嚇

情侶北投泡湯雙亡！女陳屍池內男搶救不治

女闖北港溪峽谷秘境　遭落石砸中頭

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

更多熱門

相關新聞

國中生車手被逼吐還96萬　反撲瓦解詐團

國中生車手被逼吐還96萬　反撲瓦解詐團

一個詐騙集團「紅冰」，招募國中生擔任取款車手，更因旗下少年車手疑似私吞96萬元贓款，強押少年載往修車廠施以掌摑、恐嚇，逼問款項下落。受害少年脫身後驚魂未定，直奔警局報案，全案因此曝光。法官認定蕭、柯、謝犯行明確，依加重詐欺等罪，分別判處3年6月至8月不等刑期，主嫌紅冰仍在逃。

寒流發威！彰化24小時3起非創傷OHCA

寒流發威！彰化24小時3起非創傷OHCA

八堡圳又傳憾事！ 彰化二水78歲阿公溺水身亡

八堡圳又傳憾事！ 彰化二水78歲阿公溺水身亡

鹿港警百米狂奔　逮失聯4年移工

鹿港警百米狂奔　逮失聯4年移工

彰化拾獲招財神寵球蟒　動防所將開放搶領養

彰化拾獲招財神寵球蟒　動防所將開放搶領養

關鍵字：

彰化非洲豬瘟廚餘餐廳業者環保局

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面