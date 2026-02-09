不用再找清運商！彰化餐廳可自運廚餘　每公噸收3000元　

▲彰化縣環保局新政策，餐廳業者可自行載廚餘焚燒。（圖／環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為防範非洲豬瘟疫情擴散，彰化縣環保局宣布自今年（115年）起，實施廚餘去化新措施！ 縣內餐廳、飯店、學校等事業單位，若有處理廚餘的需求，即日起可「自行清運」至溪州焚化廠處理，無須再透過清運業者代為申請，此舉大幅簡化行政流程，目標在於加速廚餘去化，共同守護養豬產業的防疫安全。

環保局說明，過往事業單位若欲將廢棄物（含廚餘）送進焚化廠，程序較為繁複，須先由事業單位提出申請，經核准後，再委託合格的清除機構與環保局簽訂進廠契約、預繳費用，最後才能安排進廠，耗時較長。

為有效解決廚餘去化問題，環保局特別針對餐飲業、飯店、學校等廚餘主要產源，簡化申請程序。未來，事業單位只需備妥進廠申請文件及工商登記證明影本，向環保局提出申請。經核准並「預繳2個月的進廠量處理費用」（費率為每公噸3,000元）後，即可自行安排清運車輛進廠處理，顯著縮短從申請到實際處理的等待時間，協助業者快速銜接中央防疫政策。

環保局進一步呼籲，防疫工作不僅依賴管理措施，更需要全民從生活習慣做起。無論是事業單位或一般家庭，都應實踐「惜食不浪費」的觀念，養成吃多少、煮多少的習慣。在丟棄廚餘前，務必做好分類並進行瀝水，以降低後端處理的負擔。

透過源頭減量，減少廚餘產生，不僅能直接降低疾病傳播風險，更是愛護環境資源、維護公共衛生安全的根本之道。相關申請細節與最新資訊，可至彰化縣環保局官網的「廚餘專區」查詢（https://www.chepb.gov.tw/u4699130550242906173/FileLink）。