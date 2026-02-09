　
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／黎智英遭判刑20年！　關到「98歲」才能出獄

▲▼ 黎智英。（圖／路透）

▲黎智英。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港版國安法》，「串謀發佈煽動刊物罪」及「勾結外國勢力」罪成，今（9）日上午10時於西九龍裁判法院（暫代高院）判刑。最新消息，法院宣判黎智英20年有期徒刑。黎智英現年78歲，這等於他98歲才能出獄。

本案屬《港版國安法》實施後首例涉及勾結外國勢力案件，現年78歲的黎智英自2020年12月起還押，至今逾5年。黎智英和3間《蘋果》相關公司先前已被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共3罪罪成。

黎智英遭判處20年有期徒刑，「重光團隊」成員李宇軒7年3個月、陳梓華6年3個月；前《蘋果日報》六名高層方面，前社長張劍虹遭判處6年9個月、前副社長陳沛敏遭判7年、前社論主筆楊清奇遭判7年3個月；前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、英文版前執行總編輯及前社論主筆馮偉光都被判10年。

綜合港媒報導，今日一早，庭外即湧入逾百人排隊旁聽，包括多國領事，大量警力在法院附近一帶戒備。在場的歐盟駐港澳辦事處副主任高明德（Matthias Kaufmann）表示，歐盟高度關注案件。

英國駐香港總領事戴偉紳（Brian Davidson）也到場排隊，並稱代表英國外交大臣到庭旁聽，又說英國首相施凱爾早前與大陸國家主席習近平會面時提及黎智案，正在尋求「possible resolutions」（可行解決方案）。

▼黎智英涉香港國安法案件人物關係圖。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

▲黎智英涉香港國安法案件人物關係圖。（AI圖／記者魏有德製作）

02/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【真舒服】家裡門口躺了一隻豬在曬太陽XD

黎智英案下週一判刑　三罪成立最高可處終身監禁

黎智英案下週一判刑　三罪成立最高可處終身監禁

壹傳媒創辦人黎智英等人被控違反《港版國安法》案，3名指定法官裁定黎智英「串謀發佈煽動刊物罪」及「勾結外國勢力」罪成，最高可被判處終身監禁。香港司法機構網頁顯示，案件將於下週一（9日）早上10時在西九龍法院判刑，預料需時60分鐘。

陸委會：港澳旅遊警示維持橙色　避免非必要旅行

陸委會：港澳旅遊警示維持橙色　避免非必要旅行

陸籲民眾春節避免赴日　香港看好將受惠

陸籲民眾春節避免赴日　香港看好將受惠

國泰「高雄-香港」航班起飛急返航　業者：已協助旅客轉乘

國泰「高雄-香港」航班起飛急返航　業者：已協助旅客轉乘

港女赴伊朗失聯　港府已聯繫上：目前安全

港女赴伊朗失聯　港府已聯繫上：目前安全

