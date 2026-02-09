　
國際

峇里島變垃圾島！　印尼總統氣炸：丟臉丟到國外

▲▼印尼峇里島「垃圾海」問題長年未解決。（圖／路透）

▲印尼峇里島「垃圾海」問題長年未解決。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

印尼峇里島向來是台灣人最愛的度假勝地之一，但長年未解決的「垃圾海」問題，現在連總統也忍無可忍。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）近日公開對峇里島官方開嗆，直言峇里島髒到「丟臉丟到國外」，甚至連南韓官員都向他告狀，若地方政府再不動起來，他將不排除動用軍隊介入。

南韓官員直言「太髒」　普拉伯沃：印尼變貧民窟

綜合外媒報導，峇里島2025年觀光表現亮眼，接待了690萬名外國遊客，比前一年大幅成長。然而，亮麗的數字背後卻藏著難堪的衛生隱憂。普拉伯沃在2026年中央與地方政府全國協調會議上，當眾抨擊峇里島省長考斯特（Wayan Koster）。

普拉伯沃透露，他近期在南韓訪問時，竟有多位部長、將軍等知名人士直率地向他抱怨，峇里島現在變得「髒亂不堪、極不友善」。普拉伯沃在會議中展示去年12月海灘被垃圾覆蓋的怵目驚心照片，氣憤地表示，「印尼很美，遊客想來，但他們看到的卻是貧民窟！海灘這麼髒，觀光客怎麼可能再來？」

▲▼印尼峇里島「垃圾海」問題長年未解決。（圖／路透）

▲印尼峇里島「垃圾海」問題長年未解決。（圖／路透）

嫌省長動作慢　總統下令「學生每週淨灘」

針對這項觀光危機，普拉伯沃質疑省長考斯特處理廢棄物問題「反應遲鈍」，即便擁有動員島上450萬人口的權力，卻放任垃圾影響國家形象。

他強力要求地方政府必須動員國小至高中的學生，每週進行一次淨灘義務勞動，並撂下狠話，若地方官員無法勝任，中央將動用軍隊進行定期清理。

為了從根本解決問題，普拉伯沃也宣布將在全印尼34個城市推動「廢棄物轉能源」（Waste-to-Energy）計畫，峇里島也被列入首波名單，目標在兩年內投入運作，徹底終結垃圾圍島的惡夢。

省長急滅火：外來垃圾漂太快　即刻成立專案小組

面對總統的怒火，峇里島省長考斯特隨即做出回應，解釋垃圾問題主要是受到氣候影響。他指出，每年12月至隔年2月的雨季，受強大洋流影響，會有大量「外來垃圾」迅速漂向海灘。考斯特表示，「只要一降雨，外來垃圾漂過來的速度快到防不勝防。」

為了回應總統的督導，考斯特宣布將立即成立「海灘清潔專案小組」，安排人員常駐海灘，一旦發現垃圾漂來就即刻清理，不再像過去需要2至3小時的調度時間。他也緊急召集環境局、教育局及軍警單位，準備落實總統要求的學生淨灘計畫。

在普拉伯沃發出警告數日後，峇里島軍警與環保機構已率先展開大規模行動，全面清理庫塔（Kuta）與金巴蘭（Kedonganan）等熱門海灘，試圖在國際旅客流失前，挽救這座「神仙之島」的觀光名譽。

02/07 全台詐欺最新數據

選後談台灣合作　泰國總理：遵循國家「行為準則」

選後談台灣合作　泰國總理：遵循國家「行為準則」

泰國8日舉行國會大選，現任總理阿努廷宣布勝選，所屬的泰自豪黨在眾議院席次上取得領先，成為最大黨，未來可望主導籌組聯合政府續掌政權。阿努廷8日在回應中央社提問、談及是否與台灣加強合作時表示，泰國在國際關係上的作為，將一貫遵循既有的「行為準則」。

泰國大選現任總理宣布勝選　泰自豪黨將繼續執政

泰國大選現任總理宣布勝選　泰自豪黨將繼續執政

馬國7黑警「深夜闖豪宅」勒索遊客160萬

馬國7黑警「深夜闖豪宅」勒索遊客160萬

台灣籍通緝犯在菲律賓被抓　正面照曝光

台灣籍通緝犯在菲律賓被抓　正面照曝光

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！

關鍵字：

峇里島垃圾觀光淨灘印尼東南亞要聞

