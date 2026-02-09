以為彩券只中1萬！　同事App一掃「少看3個0」嚇傻：翻1000倍

▲來自伊利諾州的蘭迪（Randy）與艾波（April）中35萬美元。（圖／取自Illinois Lottery）



記者張方瑀／綜合報導

美國伊利諾一對共事多年的同事多年來一直有買彩券碰運氣的習慣，上個月他們原本以為彩券幸運中了350美元的獎金，開玩笑說要再拿去加碼時，沒想到打開App一掃，才發現獎金的金額整整多了「3個0」，實際中獎金額竟高達35萬美元（約台幣1120萬元），讓兩人當場驚嚇到說不出話來。

陪妻看診順手買一張 以為只中1萬台幣

根據NBC報導，這對來自伊利諾州艾許頓（Ashton）的幸運得主分別是蘭迪（Randy）與艾波（April），兩人多年來一直有買彩券碰運氣的習慣。上月7日當天，蘭迪在開車送妻子去醫院看診的途中，臨時起意停靠在西芝加哥（West Chicago）的一間連鎖超市，並隨手買了一張「幸運日樂透」（Lucky Day Lotto）。

起初，蘭迪核對號碼後，深信這張彩券只中了350美元（約台幣1.1萬元）。他事後回憶表示，「當時我只是帶老婆去看醫生，決定快速停下來買一下，沒想到我們真的在對的時間出現在對的地方。」

同事開 App 掃描 驚覺獎金翻千倍

蘭迪隨後將這個「小確幸」告訴同事艾波，兩人原本還在開玩笑說要用這350美元再去多買幾張彩券碰運氣。然而，當艾波利用伊利諾州彩券局（Illinois Lottery）的官方App再次掃描確認時，手機螢幕顯示的數字讓他們徹底傻眼，實際中獎金額竟然是35萬美元，足足比原本預想的多了1000倍。

「我們完全不敢置信！」艾波激動地表示，「蘭迪本來還在開中獎350美元的玩笑，但當我看到螢幕上寫著35萬美元時，一切都變了。」這對老搭擋計畫平分這筆意外之財，並將其投入退休儲蓄與房地產投資。

「幸運日樂透」是伊利諾州特有的彩券遊戲，每天開獎兩次，頭獎金額從10萬美元起跳。