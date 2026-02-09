解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」　要外界警惕軍國主義滲透

▲解放軍自媒體點名批判日本卡通、藝人和體育界的軍國主義滲透。（圖／翻攝中國軍網微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

中國與日本外交摩擦仍未見緩解跡象，解放軍官媒《中國軍網》甚至在近期發文批判，點名日本文化、娛樂與體育圈的相關「辱華」行為和軍國主義再起的威脅，指稱外界需警惕日本軍國主義透過文體領域進行滲透。

《紅星新聞》報導，2月8日，中國軍網微信公眾號發文：《他們的勾當——警惕日本軍國主義在文體領域的滲透》，其中，點名了張本智和、《名偵探柯南》、寶可夢。

▲寶可夢官網發布在靖國神社舉辦活動資訊，受到外界壓力後已下架。（圖／翻攝微博）

文章提及近期引發論熱議的「寶可夢拜鬼事件」、 《名偵探柯南》與《我的英雄學院》聯動等相關話題，認為這些現象再次顯示日本軍國主義在文化與體育領域仍具影響力。

文中回顧多起過往案例，包括日本團體The Rampage於2023年12月在電視節目中表演歌曲〈SOLDIER LOVE〉時的舞蹈動作，指其是為納粹敬禮；日本桌球選手張本智和與石川佳純2024年8月一同參拜供奉東鄉平八郎的東鄉神社；日本男團Snow Man曾在專輯《RAYS》音樂錄影帶中，出現刻有「岡村寧次」及「昭和15年」字樣的武士刀畫面以及日本足球國手三笘薰與小球員合影時，手持印有二戰相關人物圖像的物品等事件。

▲日本桌球國手張本智和。（圖／路透）

該文批評稱，日本右翼勢力可能藉由世代更迭造成的歷史記憶淡化，透過青少年日常接觸頻繁的體育偶像、演藝人物、動漫遊戲及教材內容，以娛樂或流行文化形式傳遞經過美化或扭曲的歷史敘事，進而影響年輕世代對歷史的認知。

文末還呼籲，「所有愛好和平的人都應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透！」