尾牙抽到1.2萬紅包掉路上！機智警聯手餐廳...20分鐘找到失主

▲熱心民眾在路上尋獲「參獎紅包」送警局，裏頭裝有1.2萬現金。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、葉品辰／台中報導

年終尾牙季熱鬧登場，卻也有人差點把好運弄丟！台中市南屯區日前發生一起「紅包失而復得」的插曲，一名熱心民眾行經大墩南路段時，發現地上有一包寫著「參獎」字樣的紅包袋，裡頭裝有新台幣1萬2,000元現金，擔心失主心急如焚，立刻將紅包送往派出所求助，讓這筆年終好運得以保住。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員受理後，研判正值年末尾牙旺季，失主可能是在附近參加公司尾牙或聚餐時不慎遺失，加上拾獲地點鄰近婚宴會館及多家餐廳，便主動聯繫周邊場館協助查詢，果然在館方協助下，短短20分鐘內就順利聯繫上36歲呂姓失主，對方得知「消失的參獎紅包」找回來了欣喜若狂，並主動表示想向拾得民眾致謝，員警也貼心協助雙方通話，兩人隔空互道感謝，氣氛相當溫馨。

▲警方聯繫周邊餐廳、婚宴會館順利找到失主。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方表示，年末聚餐、尾牙活動頻繁，民眾歡慶之餘務必留意隨身財物，妥善保管避免遺失，也提醒切勿酒後駕車；同時警方也強調，將持續落實廉政倫理規範，堅守「不送禮、不收禮」原則，拒絕關說請託，為民眾打造安心過年的優質治安環境。