地方 地方焦點

春節前防搶演練上場　新豐派出所守護金融安全

▲警方攜手農會防搶演練護民安心。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警方攜手農會防搶演練護民安心。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將近，民眾提領現金及金融往來日益頻繁，為防範搶案發生並確保金融機構及民眾財產安全，台東縣成功鎮農會與台東縣警察局成功分局新豐派出所，於2月2日上午共同舉辦金融機構防搶演練，透過實境模擬與應變測試，強化第一線通報與處置能力，提前建構完善安全防護網，讓鄉親安心迎接新春佳節。

本次防搶演練由新豐派出所所長潘鳳全親自率領兩名員警參與，模擬成功鎮農會突遭歹徒闖入搶劫情境，演練內容涵蓋行員即時通報、勤務派遣、警力迅速到場及圍捕攔截等流程，全程依實戰模式進行。員警接獲報案後，立即駕駛巡邏車火速趕赴現場，並同步通報分局支援警力，迅速掌握歹徒動向、展開包圍部署，最終成功將歹徒制伏逮捕。

整體演練過程逼真流暢、反應迅速，充分展現新豐派出所平時訓練扎實與高度執行力，也有效提升成功鎮農會行員面對突發狀況時的應變能力與自我保護意識，達到預防犯罪與實務演練雙重效果。

成功分局表示，透過警民攜手合作辦理防搶演練，不僅能強化金融機構安全防護，更具犯罪預防與嚇阻效果，有效降低不法分子覬覦犯案的機會。新豐派出所長期深耕地方、主動守護治安，與成功鎮農會建立緊密合作關係，共同為鄉親財產安全把關。

成功分局強調，春節期間警方將持續加強轄內巡守與治安維護工作，有新豐派出所全天候鎮守地方治安，必能成為居民最堅強的後盾，陪伴大家平安順心迎新春、安心過好年。

