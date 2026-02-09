賴瑞隆喊團結贏高雄　陳冠安揭：2018年新潮流害陳其邁輸韓國瑜

▲高雄市長陳其邁與立委賴瑞隆。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一地方選舉起跑，高雄市長選戰將由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，但作家苦苓指賴瑞隆形象模糊，且對手不弱，民進黨要小心丟掉高雄，賴瑞隆對此回應絕不能大意，高雄過去已有深刻的歷史經驗。針對賴瑞隆說法，國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安提及，諷刺的是，陳其邁當年輸韓國瑜，其中一內部原因，不就是新系一開始心懷鬼胎，對暖男袖手旁觀？

對於作家苦苓稱民進黨可能丟失高雄，賴瑞隆日前在與陳其邁合體的活動上指出，高雄在2018年出現「韓流」現象，高雄人被騙了一年多才將時任市長韓國瑜罷免，相信大家都有深刻記憶。高雄是民主的聖地，也是敵對勢力鎖定的目標，所以今年的選舉確實必須要謹慎小心，他會團結所有力量，全力以赴守住高雄。

陳冠安對此狠酸，「欸！新系的賴瑞隆真的有夠腹黑。到底是哪壺不開提哪壺？」2018輸給韓國瑜的，不就是賴瑞龍身旁的陳其邁？賴瑞隆還沒選上，就已經敢當面臭同黨現任市長的嗎？諷刺的是，陳其邁當年輸給韓國瑜，高雄地方都知道，其中一個內部原因，不就是新系一開始心懷鬼胎，對暖男袖手旁觀？

陳冠安諷刺，不團結的不就是你新潮流？讓陳其邁輸，然後現在就要求陳其邁好好團結，幫新潮流、賴瑞隆抬轎？「吃人夠夠，暖男註定一輩子被新潮流霸凌。」

