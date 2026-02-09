林宅血案檔案2030才解密？　藍議員喊話：民進黨為何不敢公布真相

▲國民黨桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者郭運興／台北報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」惹議，更引起外界對林宅血案真相的討論，綠委沈伯洋則透露，很多人喊著要解密，「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查」，目前的最後一步，就是一部分檔案上限50年的緊箍咒（1980年至2030年）。對此，國民黨議員詹江村8日表示，民進黨為什麼不敢公布真相？不要什麼都要封存30年。媒體人謝寒冰也說，為何要等到2030年才公布？現在公布不就得了？恭請賴總統裁示立刻公布相關檔案，還給林家一個公道。

沈伯洋8日表示，關於檔案解密，很多人喊著要解密，可能不知道在陳水扁上任總統前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史。「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？」現在大家能看到血案的輪廓，是因為透過修法，拿掉了「永久保密」，讓大部分檔案在2020年給了促轉會。

沈伯洋強調，目前的最後一步，就是一部分上限50年的緊箍咒（1980年至2030年），雖然他對此資料有無用處抱持高度懷疑。

對此，國民黨議員詹江村表示，林宅滅門血案，真相被列為國家機密，民進黨不敢公布真相，到底是為什麼？這不免讓人有遐想空間，民進黨在掩蓋什麼？

詹江村表示，歷經陳水扁、蔡英文、賴清德，百姓有知道的權益，不要什麼都要封存30年。

媒體人謝寒冰也表示，林宅血案相關檔案，為何要等到2030年才公布？有什麼機密也是戒嚴時期的機密，現在公布不就得了？恭請賴總統裁示立刻公布相關檔案，還給林家一個公道。

