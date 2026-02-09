　
國際

高市早苗大勝！日在野陣營被輾壓　黨首親揭敗因「暗示將下台」

▲▼ 日本在野陣營「中道改革聯合」慘敗。（圖／路透）

▲ 日本8日舉行眾議院大選，在野陣營「中道改革聯合」慘敗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗領軍的自民黨在眾議院大選中取得壓倒性勝利，單獨拿下316席、突破2/3門檻，創下戰後紀錄。由立憲民主黨與公明黨組成的在野陣營「中道改革聯合」則慘遭滑鐵盧，2名共同黨首野田佳彥和齊藤鐵夫預計在9日下午的高層會議上說明去留問題。

高市早苗將延續聯合執政　內閣人事不大動

綜合《共同社》等日媒，高市早苗預定於9日下午和執政夥伴日本維新會黨首吉村洋文會談，確認延續聯合執政關係，傍晚在自民黨總部召開記者會，說明未來施政方向。

她8日受訪透露，第二屆內閣人事不打算大幅更動，「現任閣僚上任才3個多月，政績正逐步展現，不打算換人」，但若目前僅維持閣外合作的維新會有意派員入閣，她樂意考慮，並再次呼籲「在內閣中共同承擔責任」。

吉村8日則在記者會上強調，將落實聯合執政協議中提出的各項政策，尤其是他所重視的「副首都」構想。

在野陣營慘敗驟減逾100席　資深議員接連落馬

反觀在野陣營，中道改革聯合遭遇前所未有的慘敗，原先在眾議院擁有167席，選後驟減逾100席。立憲民主黨系統的資深議員與幹部在小選區接連落馬，包括共同政調會長本庄知史、前經濟產業大臣海江田萬里、共同選舉對策委員長馬淵澄夫等人全數敗選。

野田佳彥9日凌晨在記者會上坦言，「這樣的結果令人惋惜至極」，更暗示將引咎辭職。他8日受訪時則表示，「中道的火種已經點燃，希望在保護火苗不被吹熄的同時，思考誰是有潛力的培育對象。」

齊藤鐵夫：宣傳時間不足是敗因

齊藤鐵夫同樣在記者會上坦言，「許多匯聚在中道旗幟下的夥伴落選，實在令人惋惜。我們將透過國會論戰等方式，防止日本走向錯誤方向。」至於敗選原因，他認為問題在於「宣傳理念、政策訴求的時間不足」。

此次選舉從眾議院解散到投開票日僅短短幾周，罕見的短期決戰令中道改革聯合難以獲得無黨派選民支持。黨內幹部坦言，「很難讓選民充分認識並記住黨名」，甚至被其他政黨批評是胡亂拼湊。一名立憲民主黨系統資深人士事後反省，「比起成立新黨吸收的選票，流失的選票反而更多。」

立憲民主黨原先期待透過與公明黨合作，能在小選區獲得公明黨支持者約1萬至2萬票，但實際上效果不彰。此外，參議院議員和地方議員並未加入新黨，「做半套」投入選戰的狀態也影響選情。

02/07 全台詐欺最新數據

德威輪胎掉落「3航班喊Mayday」　運安會：均高於最低備用
高市早苗大勝　郭正亮轟騙票黨：看能不能撐1年
曾被當林宅血案嫌疑人　游錫堃貼剪報：40多年至今都還心有餘悸
自民黨贏太多！拱手讓出14席次
雙月食品社「麵線捆橡皮筋」　業者道歉
郭正亮預言高市早苗選情大翻車！　前立委：看馬戲團小丑表演

狂吸年輕人、中間選民！「高市魅力」奇襲大勝　創二戰後最強紀錄

以為彩券只中1萬！　同事App一掃「少看3個0」嚇傻：翻1000倍

快訊／南韓陸軍直升機墜毀　2人重傷昏迷

自民黨贏太多！比例代表候選人不夠　拱手讓出14席次

高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

開票2分鐘秒殺！日本前寫真女星「零秒當選」　擊敗政壇大老

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

9成日女不敢單穿瑜珈褲！　直言「像變態」：根本是穿內衣出門

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

開票2分鐘秒殺！日本前寫真女星「零秒當選」　擊敗政壇大老

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

9成日女不敢單穿瑜珈褲！　直言「像變態」：根本是穿內衣出門

白宮表態！力挺台灣增軍費　歡迎國防預算「占GDP 3%以上」

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

日本前寫真女星「零秒當選」擊敗政壇大老

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

高市早苗狂勝！大選後首發聲：內閣不改組

艾普斯坦新照曝光　曾與馬斯克、祖克柏晚宴

嗆高市「台灣有事」　日親中大老慘敗

巨大鞦韆載26人突斷！　警救人殉職

9成日女不敢單穿瑜珈褲：像穿內衣出門

高市「奇襲解散」奏效　全面執政卻藏4地雷

即／泰國大選結果初步出爐　泰自豪黨198席領先

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」

傳北京以「川習會」擋美軍售　國務院回應

自民黨大勝　「拱手讓出14席」原因曝光

高市早苗下一步？歷史名師推測「想修憲」

高市早苗下一步？歷史名師推測「想修憲」

日本眾議院大選8日晚間落幕，首相高市早苗憑藉「奇襲式解散」策略取得空前成功。補教名師呂捷形容，這代表高市早苗未來不只是「講話大聲」，而是「根本沒人敢插嘴」，更直接封她為「令和的織田信長」，認為日本政局正式進入一個全新且危險又關鍵的階段。

郭正亮預言高市早苗選情大翻車！　前立委：看馬戲團小丑表演

郭正亮預言高市早苗選情大翻車！　前立委：看馬戲團小丑表演

祝賀高市早苗大勝！　凌濤：「強勢日本成形」臺灣應加強多方合作

祝賀高市早苗大勝！　凌濤：「強勢日本成形」臺灣應加強多方合作

高市早苗率自民黨狂勝　駐日代表：讓中國知道日本不畏威逼施壓

高市早苗率自民黨狂勝　駐日代表：讓中國知道日本不畏威逼施壓

高市大勝！日本用選票選擇美國　對台灣來說「路變清楚了」？

高市大勝！日本用選票選擇美國　對台灣來說「路變清楚了」？

日本大選自民黨勝利中道改革高市早苗立憲民主

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

