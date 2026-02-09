高市早苗大勝！日在野陣營被輾壓　黨首親揭敗因「暗示將下台」

▲ 日本8日舉行眾議院大選，在野陣營「中道改革聯合」慘敗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗領軍的自民黨在眾議院大選中取得壓倒性勝利，單獨拿下316席、突破2/3門檻，創下戰後紀錄。由立憲民主黨與公明黨組成的在野陣營「中道改革聯合」則慘遭滑鐵盧，2名共同黨首野田佳彥和齊藤鐵夫預計在9日下午的高層會議上說明去留問題。

高市早苗將延續聯合執政 內閣人事不大動

綜合《共同社》等日媒，高市早苗預定於9日下午和執政夥伴日本維新會黨首吉村洋文會談，確認延續聯合執政關係，傍晚在自民黨總部召開記者會，說明未來施政方向。

她8日受訪透露，第二屆內閣人事不打算大幅更動，「現任閣僚上任才3個多月，政績正逐步展現，不打算換人」，但若目前僅維持閣外合作的維新會有意派員入閣，她樂意考慮，並再次呼籲「在內閣中共同承擔責任」。

吉村8日則在記者會上強調，將落實聯合執政協議中提出的各項政策，尤其是他所重視的「副首都」構想。

在野陣營慘敗驟減逾100席 資深議員接連落馬

反觀在野陣營，中道改革聯合遭遇前所未有的慘敗，原先在眾議院擁有167席，選後驟減逾100席。立憲民主黨系統的資深議員與幹部在小選區接連落馬，包括共同政調會長本庄知史、前經濟產業大臣海江田萬里、共同選舉對策委員長馬淵澄夫等人全數敗選。

野田佳彥9日凌晨在記者會上坦言，「這樣的結果令人惋惜至極」，更暗示將引咎辭職。他8日受訪時則表示，「中道的火種已經點燃，希望在保護火苗不被吹熄的同時，思考誰是有潛力的培育對象。」

齊藤鐵夫：宣傳時間不足是敗因

齊藤鐵夫同樣在記者會上坦言，「許多匯聚在中道旗幟下的夥伴落選，實在令人惋惜。我們將透過國會論戰等方式，防止日本走向錯誤方向。」至於敗選原因，他認為問題在於「宣傳理念、政策訴求的時間不足」。

此次選舉從眾議院解散到投開票日僅短短幾周，罕見的短期決戰令中道改革聯合難以獲得無黨派選民支持。黨內幹部坦言，「很難讓選民充分認識並記住黨名」，甚至被其他政黨批評是胡亂拼湊。一名立憲民主黨系統資深人士事後反省，「比起成立新黨吸收的選票，流失的選票反而更多。」

立憲民主黨原先期待透過與公明黨合作，能在小選區獲得公明黨支持者約1萬至2萬票，但實際上效果不彰。此外，參議院議員和地方議員並未加入新黨，「做半套」投入選戰的狀態也影響選情。