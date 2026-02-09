　
社會 社會焦點 保障人權

燒死刺青店老闆夫婦！19歲絕命煞嗆出獄殺光證人　仍判無期定讞

▲▼ 屏東縣屏東市民享路一間刺青店今（29日）凌晨4時遭人縱火，嫌犯被逮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲許姓男子縱火燒死刺青店老闆夫婦，遭重判無期徒刑定讞。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

屏東刺青店的黃姓老闆，2023年間拒絕未預約的男子許濸雄刺青，許男竟在凌晨4點半到刺青店縱火，燒死黃姓老闆夫婦。許男在看守所會面時，還嗆說要「殺害對方全家」，遭錄音錄下。被害人家屬請求法院判處死刑，但屏東地院國民法官一審判處無期徒刑，二審也維持。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

遭判刑的許男，案發時僅19歲。他先前委託黃姓老闆刺青，曾3次到刺青工作室接受刺青，不過案發前的2023年10月底，許男在未預約的情況下，就前往工作室。老闆要求許男離開，2人發生口角。

過了一天，案發當天凌晨4點31分，一名男子在刺青店前停留約40秒鐘，店前方2部重型機車就冒出火光，隨即演變成熊熊大火。黃姓老闆夫婦住在刺青店2樓，火勢阻擋2人逃生，28歲的陳姓闆娘、30歲的黃姓老闆均送醫急救，闆娘送醫後就宣告不治，老闆雖重傷，但經過救治後仍回天乏術。檢警認為許男就是當夜停留在刺青店前、潑汽油縱火的男子，隨即逮捕許男。檢方查證屬實，依照「殺人」等罪嫌提起公訴。

一審由屏東地院國民法官審理，許男辯稱不知被害人夫婦住在樓上，當時只是要教訓一下對方，所以才燒機車報復，還說自己當時躁鬱症發作才犯案。但許男在羈押會客時，曾經被錄下對自己的家人說「出獄後要殺對方全家，要殺光出庭作證的證人」。家屬因此要求法院判處死刑，雖然國民法官認為他並無悔意，但並未判死，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

案件上訴第二審，高等法院高雄分院審理後駁回上訴。全案再上訴最高法院，最高法院9日駁回上訴定讞。此外，家屬也起訴求償，一審判決許男須賠償黃姓老闆的雙親1173萬餘元、賠償陳姓闆娘的雙親889萬餘元，因未上訴，已經先行確定，總計許男須賠償2062萬餘元。

▼屏東市刺青店遭許男縱火，燒死老闆夫婦。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東市民享路刺青店火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

法律人權國民法官刺青店縱火殺人三審最高法院定讞殺全家

