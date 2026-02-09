　
國際焦點

豪賭成功！高市早苗上任110天改造經濟　背鉅債「繼續加碼支出」

▲▼日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）

▲ 高市早苗率領的自民黨取得壓倒性勝利。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗上任僅110天以來便開始重塑日本經濟，推動創紀錄追加預算案、加速擴張軍費及國家主導的AI與半導體產業大規模投資，而這場經濟豪賭在8日眾議院大選中獲得選民壓倒性支持，自民黨狂掃316席，創下二戰後單一政黨最高紀錄，也是首次有政黨單獨突破眾院2/3門檻。

《紐約時報》指出，這場選舉被視為對高市早苗經濟政策的全民公投，結果顯示她所謂的「積極財政政策轉向」獲得民意支持，但同時也讓市場陷入焦慮。因日本政府債務龐大，她卻持續加碼支出。

暫停消費稅年耗300億美元　公債殖利率飆升

高市早苗上個月釋出暫停部分消費稅的訊號，日本財務省估計此舉每年將耗資逾300億美元，消息一出令政府公債殖利率飆升，投資人開始質疑策略財源。

不過日本股市成為高市政權最大助力，日經225指數在其任內屢創歷史新高，疲軟日圓與強勁企業獲利支撐市場信心。高盛研究部首席日本股票策略師柯克（Bruce Kirk）指出，「隨著薪資成長與健康的通膨水準同步推進，日本長期通縮可能終於開始消退，我們看到良性循環正在形成。」

通膨降溫近4年首見　薪資成長超料越物價

通膨議題曾重挫多名歷任首相支持度，但高市早苗運氣較佳。經濟學家預期2月消費者物價可能降至年增約1%，將是近4年來首次，通膨放緩將使薪資成長超越物價漲幅，進而提振日本家庭財務狀況。儘管能源與生鮮食品價格仍居高不下，但長年困擾日本經濟的通縮循環已開始扭轉。

台灣有事發言風波　中國制裁恐抵銷一年成長

然而，日本仍受到外交陰影籠罩，去年高市早苗針對「台灣有事」的發言引發北京強烈反彈，不僅全面暫停日本海鮮進口、限縮團體旅遊，更對日本製造業至關重要的稀土礦物祭出出口管制。

中日緊張至今未見放緩跡象，部分經濟學家警告，觀光乾涸與稀土限制的雙重打擊恐怕抵銷日本經濟整整一年的預期成長。

【貪快逆向釀禍】蘆洲男騎士衝撞女騎士　2人慘摔波及小客車

關鍵字：

高市早苗自民黨日本經濟消費稅中日關係

