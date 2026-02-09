國中生車手被疑私吞96萬　遭擄「威脅殺全家」！反撲瓦解詐團

▲彰化警方逮捕車手。（示意圖／警方提供，ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙集團「紅冰」招募國中生擔任取款車手，更因旗下少年車手疑似私吞96萬元贓款，強押少年載往修車廠施以掌摑、恐嚇，逼問款項下落。受害少年脫身後驚魂未定，直奔警局報案，全案因此曝光。法官認定蕭、柯、謝犯行明確，依加重詐欺等罪，分別判處3年6月至8月不等刑期，主嫌紅冰仍在逃。

根據判決書記載， 被告蕭、柯於民國112年3月間，以1萬元招募一國中生加入，潘姓少年加入「紅冰」所主持的詐騙集團，擔任取款車手或收水工作。同年3月3日，因集團旗下陳姓少年經手向被害人面交收取的96萬元贓款未能上繳，「紅冰」懷疑款項遭侵吞。當晚，林姓男子駕車與蕭、柯，前往公園，要求潘姓少年及江姓少年交代陳姓少年行蹤。

潘姓少年到場即表示「96萬被陳姓少年拿走，我不清楚」。由於潘姓少年是由蕭男引薦加入集團，蕭男隨即強行將他押上車，載往彰化市某修車廠與「紅冰」會合。在修車廠的2至3小時內，潘姓少年持續否認私吞款項，其間遭「紅冰」多次掌摑，柯男與謝男亦在旁協助威逼，甚至逐一點名其家人進行言語恐嚇。潘姓少年最終因恐懼而承諾「96萬我會想辦法還」，才得以離開現場。

脫身後，潘姓少年立即以手機聯絡友人，慌張表示「我明天就要被打死了，怎麼辦？我的家人也會完蛋，他們一次10個人輪流逼問…」。友人勸告他儘速驗傷並前往警局報案。潘姓少年隨即趕赴員林警分局求助，警方據報後迅速行動，瓦解該車手集團，並從查扣的手機中追溯出另外兩起詐騙案件，總計查獲現金達103萬元。

法院審理後，柯男僅部分坦承，蕭、謝則全盤否認，依犯「共同犯成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織罪」、「成年人共同對未成年人犯恐嚇取財未遂罪」，分別判處柯男與蕭男判處應執行有期徒刑3年6月、2年4月。謝男犯「共同犯恐嚇取財未遂罪」，處有期徒刑8月。