狂吸年輕人、中間選民！「高市魅力」奇襲大勝　創二戰後最強紀錄

▲日本眾議院大選，自民黨獲得壓倒性勝利。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本眾議院大選8日落幕，首相高市早苗憑藉「奇襲式解散」策略取得空前成功。分析指出，高市早苗的超高人氣，成為吸引中間派選民的關鍵因素，打破前2次選舉由在野黨主導的局面。

睽違2年 自民黨再度大勝

在高市早苗的率領下，自民黨在眾議院單獨拿下316席，不僅突破2/3門檻，更達成二戰之後「單一政黨取得最多議席」的紀錄。

日本《時事通信社》8日公布的出口民調則顯示，在全體受訪者占比將近2成的中間派選民之中，自民黨獲得25%選票，支持度遠遠超過其他政黨。接下來依序為中道改革連合（18.2%），國民民主黨（13.9%）、團隊未來（11.4%）、日本維新會（8.5%）。

▲在中間派選民之中，自民黨獲得最多選票。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）



值得注意的是，自2022年參議院大選以來，自民黨首次在中間派選民得票率奪冠。相較於2024年眾議院大選由立憲民主黨成為首位，2025年參議院大選由國民民主黨勝出，這次自民黨展現了強大的復甦力道。

自民黨3大優勢 高市魅力發酵

首先，自民黨在所有年齡層的得票率之中均居冠軍。尤其18至19歲的年輕選民，更有高達43.4%票投自民黨。

其次，若從小選區角度分析，自民黨在中間派選民之間，獲得高達39.5%選票，顯示其候選人在地方層級的競爭力極強。

最後，自民黨支持者占全體受訪者逾36%，其中83.2%投給自民黨，上次大選時「選票外流」的情況顯著減少。

報導與政治觀察家認為，高市早苗的領導魅力，成功凝聚原本分散的保守派選票，也吸引大量中間選民回流，為自民黨創造壓倒性勝選局面。