高市早苗下一步？學者分析「可望修復日中關係」　經濟政策藏隱憂

▲日中關係因「台灣有事論」急遽惡化。（圖／路透）



美國學者分析，日本首相高市早苗領導的自民黨及執政聯盟，在8日眾議院大選取得空前成功，儘管執政能力獲得選民信任與肯定，但她在大勝過後，很快就會面臨2大挑戰，包括振興國內經濟的承諾，以及是否有機會修復先前急遽惡化的日中關係。

高市魅力發酵 自民黨大勝

在8日的眾議院大選中，自民黨單獨拿下316席，不僅是1955年創黨以來最高紀錄，更遠超絕對多數所需的261席。再加上盟友日本維新會的36席，執政聯盟掌握2/3超級多數，讓高市得以強勢推動施政議程。

這場大選被視為針對64歲高市執政能力的信任投票，她的個人魅力，尤其在年輕選民之間的高人氣，成功讓自民黨走出前首相石破茂時期，因黑金醜聞及物價上漲導致的低迷。

▼高市早苗獲得許多選民支持。（圖／路透）

然而《衛報》指出，「她並沒有太長時間可以享受其政黨的勝利。外界對於她如何管理日本公共財政感到擔憂，同時也擔心她是否有能力化解因台灣未來與中國發生的激烈爭端。」

承諾振興經濟 外界擔憂政策走向

高市先前提出旨在緩解生活成本危機的21兆日圓（約新台幣4.2兆元）經濟振興計畫，隨後承諾8%食品消費稅停徵2年，預計將使政府財政年收減少5兆日圓。她的支出計畫引發金融市場動盪不安，並且導致日圓匯率波動。考慮到日本公債已是GDP的2倍以上，為已開發國家之最，一些評論人士開始質疑她的施政方法。

不過，仰慕英國前首相柴契爾夫人的高市早苗，在8日開票時重申，「我們一直強調負責任且積極的財政政策，我們將優先考慮財政政策永續性，確保必要投資。公私部門必須共同投入，而我們將打造強大且堅韌的經濟。」

如果她真的推行消費稅減免政策，市場反應可能迅速且充滿敵意。FGS Global董事總經理Seiji Inada表示，高市大勝意味著，她有更多政治空間，落實消費稅減免等關鍵承諾，「市場可能在未來幾天做出反應，日圓可能再次面臨下行壓力。」

▼高市早苗勝選後，即將面臨兩大挑戰。（圖／路透）



「台灣有事」引爭端 是否修復對中關係？

外交方面，去年11月高市「台灣有事論」引發中國不滿，北京因此祭出旅遊禁令，並中斷長達數十年的「熊貓外交」。不過，高市拒絕收回言論，反而贏得許多日本選民支持，就連美國總統川普也祝賀她「在推行保守及『以實力求和平』議程方面取得巨大成功」。

紐約雪城大學（Syracuse University）政治學副教授埃艾斯特維茲-阿貝（Margarita Estévez-Abe）8日指出，這次勝選給了高市一個機會，修復對中日關係造成的損害，「現在她直到2028年下次參議院選舉之前，都不需要再為任何選舉擔憂了。所以對於日本而言最好的情況就是，高市能夠深呼吸，並專注修復與中國的關係。」