迎接9天春節連假　台東警分局全力維護交通秩序

▲台東警分局啟動春節交通疏導勤務。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

迎接農曆春節連續假期，因應大量返鄉及觀光人潮湧入，台東警察分局提前整備交通疏導勤務，以「交通順暢、一路平安」為主軸，全力維持春節期間交通秩序，預防交通事故發生，提升為民服務效能。

115年農曆春節連續假期自2月14日至2月22日，為期9天。台東警察分局針對轄內易發生壅塞路段與景點，包括鐵花村、小野柳、初鹿牧場、台東市區人氣商店及商圈等地，加強周邊道路停車管理、出入口管制措施，並於易壅塞路段派員加強交通疏導，運用彈性交通指揮與管制策略，確保車流順暢。

同時，分局亦啟動交通快打小隊機制，即時支援各大風景區、觀光景點及壅塞路口（路段）之交通疏導與事故處理，迅速排除突發狀況，儘速恢復交通秩序。

台東警察分局預估，除夕前（2月14日至2月16日）台東市中央市場年貨大街等購物據點，以及返鄉主要交通要道與車站，車流量將明顯增加；初一至初三（2月17日至2月19日）期間，各主要交通幹道、觀光景點、遊憩區及地區聯絡道路，雙向車流量將大幅成長；初四至初六（2月20日至2月22日）則以返回工作地的交通要道與車站疏運為主，整體交通量預判將於大年初三（2月19日）達到最高峰。

春節期間，台東警察分局將統合協調各單位資源，結合義警、民防、守望相助隊及警察志工等協勤民力，全力執行「加強重要節日安全維護」交通疏導任務，確保民眾行車安全與交通順暢。

台東警察分局也再次呼籲，民眾春節返鄉或出遊時，務必遵守交通規則，切勿超速、酒後駕車或疲勞駕駛，共同營造安全用路環境，快樂出門、平安回家。