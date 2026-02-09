　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

▲▼日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）

▲日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本眾議院大選於8日晚間正式落幕，首相高市早苗憑藉「奇襲式解散」策略取得空前成功。日本自民黨在高市率領下，在眾議院拿下316席，單獨突破三分之二門檻，成為二戰後單一政黨取得最多議席的紀錄。儘管高市連任首相已成定局，但選後仍有4大地雷正考驗著高市政權的穩定性。

奇襲解散奏效　「高市旋風」橫掃政壇

根據《讀賣新聞》報導，此次解散被視為日本戰後政治史上罕見的奇襲。高市首相抓準時機，讓準備不足的在野黨陷入防守苦戰；同時，她在無黨派選民中的高度人氣，將自民黨原本面臨的逆風轉為強勁順風，手法與2005年小泉純一郎的「郵政解散」如出一轍。

雖然選戰大捷，但隨之而來的政治地雷區，可能隨時引爆。

地雷一：特別國會開戰　在野黨磨刀霍霍

預計於2月中旬召集的特別國會，將是高市就任後首次面臨真正的政策攻防。在野黨已準備針對「無大義的解散」、「隱瞞醜聞」等點發動猛攻。

除了舊統一教與政治獻金問題外，高市在選舉期間缺席NHK《週日討論》節目，也被質疑是逃避說明責任。此外，解散導致2026年度預算審議大幅延後，預料將成為在野黨追究的重點。

地雷二：黨內基礎生變　麻生信任危機

高市與黨內大老的關係也出現嫌隙。高市日前赴福岡為武田良太助選時，透露武田曾贈送年菜與肉包助其度過難關，展現兩人交情。

然而，武田與高市政權推手麻生太郎是政壇宿敵，加上此次奇襲解散並未事先諮詢麻生，已引發麻生的不信任感。這股對首相「獨斷獨行」的不滿，恐在選後的內閣改組與黨職人事安排中爆發。

地雷三：與維新聯手　互相牽制的彆扭合作

雖然與維新之會共同執政，但雙方關係並非「二人三腳」的默契配合，更像是互相牽制的「二人羽織」。維新之會未來可能在議員定額縮減、政治資金問題上開出更高門檻，這種脆弱的連立關係，將使執政過程隨時陷入緊張局面。

地雷四：積極財政惹議　市場恐現「特拉斯衝擊」

在經濟層面，高市推動的積極財政政策引發專家擔憂。外界指出，若缺乏財源支持的政策上路，恐引發國債暴落、日幣急貶、股價下跌的「三跌」亂象，重演2022年英國首相特拉斯（Liz Truss）導致的市場混亂。

由於特拉斯當年僅在位49天便下台，海外投資人對「日本版特拉斯衝擊」保持高度警戒。

02/07 全台詐欺最新數據

312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／記憶體帶量攻！　1檔亮燈漲停
快訊／黎智英遭判刑20年
解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」　要外界警惕軍國主義滲透
國中生車手遭擄「威脅殺全家」！反撲瓦解詐團
高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

