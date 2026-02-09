香氣四溢傳愛心　鹿野鄉婦女會關山療養院送暖過好年

▲鹿野鄉婦女會用美食陪伴療養院院民 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節前夕，台東縣鹿野鄉婦女會愛心工作隊日前前往關山鎮「聖十字架療養院」關懷服務，不僅捐贈善款，更親手製作並現場煎煮香氣四溢的蘿蔔糕，與院民及修女一同分享節慶美味，現場洋溢溫馨氣氛。

活動當天，婦女會會員在療養院內架起煎台，熱騰騰的蘿蔔糕一上鍋，香氣立刻瀰漫全場，讓人食指大動。除了品嚐現煎蘿蔔糕外，在地人氣店家也貼心準備了一大碗愛玉，讓院民與修女們在寒冬中感受到甜蜜與關懷。

鹿野鄉婦女會愛心工作隊在理事長黃玉芩的帶領下，特別選在春節連假前夕前來進行社會服務。黃玉芩表示，正值蘿蔔盛產季節，許多會員都有下田拔蘿蔔的經驗，經過討論後，決定親手製作蘿蔔糕，將這份樸實的在地滋味，分享給不方便外出的聖十字架療養院院民。

為了這次活動，婦女會的婆婆媽媽們暫時放下工作與家務，齊心投入製作蘿蔔糕的準備工作，並主動聯繫療養院，希望讓院民們品嚐到用心製作的蘿蔔料理。除了美食分享，會員們也合力捐出愛心款項，期盼為療養院注入來自社會的支持與溫暖。

黃玉芩指出，婦女會成員平日多半忙於工作或家庭，但一得知要前往療養院服務，大家都踴躍報名參與，展現女性柔韌而溫暖的力量。活動中，人氣店家「痴愛玉」老闆吳綵瀅也熱情響應，準備自家招牌的大碗公愛玉，季節限定的清涼美味讓院民與修女們吃得開心，頻頻表達感謝之意。

鹿野鄉婦女會表示，未來將持續透過實際行動走入社區，關懷弱勢族群，讓更多需要被看見的角落，感受到社會滿滿的愛與支持。

