台東馬偕迎馬年辦書法義賣　募款助豐谷教會建堂圓夢

▲台東馬偕義賣春聯助建堂。（圖／楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

迎接馬年到來，台東馬偕紀念醫院於6日上午舉辦「大師揮毫書法公益活動」，邀請書法名家現場揮毫並進行春聯義賣，結合迎新春氛圍與公益行動，為豐谷長老教會建堂圓夢計畫募集經費，吸引院內同仁、病患及社區民眾熱情參與，現場氣氛溫馨熱鬧。

本次活動特別邀請鄭世華、林秀婷、李秀蓉、鄭聘嬴等四位書法家現場揮毫，義賣手寫春聯，將書法藝術化為祝福，也化為實際行動關懷弱勢。多位貴賓蒞臨共襄盛舉，包括台東馬偕王光德院長、立法委員陳瑩、台東市長陳銘風等八位貴賓共同揮毫，一人一字合力寫下「馬年偕好 以馬內利」，象徵台東馬偕深耕在地、關懷鄰里，並祝福社區在新的一年平安同行、上帝同在。

活動獲得院內同仁及來往病患與家屬熱烈響應，義買春聯踴躍，一個上午共募得新台幣21,796元，全數將捐助豐谷長老教會建堂圓夢計畫。揮毫活動結束後，王光德院長也親自發送橘子給前來就診的病患與家屬，祝福大家新年大吉大利、身體健康。

王光德院長表示，馬年對馬偕具有特殊意義，不僅因為名稱中有「馬」字，更期許在新的一年，醫院在醫療服務與社會公益上都能「馬到成功、更加精進」。他指出，六年前一群熱心牧者與教友看見豐谷社區中弱勢家庭與獨居長者的需要，成立課輔班與樂齡班，陪伴單親、失親家庭的孩子與缺乏照顧的長輩，卻因缺乏教堂空間，長期在狹小的客廳中進行聚會與主日禮拜。期盼透過此次活動，凝聚更多社會力量，支持教會建堂，成為社區更多破碎家庭的祝福。

豐谷長老教會陳甲均牧師表示，教會事工的起點來自實際走入社區、逐戶探訪後所看見的真實需要。許多家庭因父母長時間外出工作，孩子缺乏陪伴與照顧，甚至由年紀尚小的孩子肩負照顧弟妹的責任；也有不少長者獨居或老夫妻相依為命。透過課輔班與樂齡事工，教會得以進入家庭、陪伴生命，讓福音在社區中被聽見、被經歷。陳牧師也分享，曾陪伴一個家庭在父母相繼因重症離世後，協助四名孩子度過艱難時刻，透過陪伴、資源連結與禱告，為家庭尋找繼續前行的力量。

台東馬偕表示，此次迎接馬年的公益活動，期盼發揮拋磚引玉的力量，喚起社會大眾對弱勢族群的關懷。若有意以實際行動支持豐谷長老教會建堂圓夢計畫，歡迎洽詢（089）345846。

▲台東馬偕義賣春聯助建堂。（圖／楊晨東翻攝）