春安專案提前啟動　屏警結合警民力威力掃蕩護治安

▲屏東警舉行「威力掃蕩擴大臨檢暨警力展示校閱活動」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為讓縣民與返鄉遊客在春節期間安心過好年，屏東縣政府警察局提前啟動「115年加強重要節日安全維護工作」，自2月9日晚間起展開為期15日的春安專案。警察局於專案前夕舉辦威力掃蕩暨警力展示校閱，由縣長周春米主持，結合憲兵及協勤民力，針對治安顧慮場所與交通要道強化部署，展現馬年守護屏東治安、交通雙安的堅定決心。

在春安專案前夕，警方舉辦「威力掃蕩擴大臨檢暨警力展示校閱活動」，隨後在縣交界重要路橋及交通節點導入科技警政與智慧警勤系統，透過即時蒐證分析、車牌辨識與勤務動態掌握，精準部署警力，提升查緝效能，展現對地區治安維護。昨晚共動員警力36名、憲兵4名、協勤民力40名，出動巡邏車18輛及大型重型機車4輛，於屏東市信義路段集結後展開威力掃蕩巡邏與臨檢及機動攔查，充分展現屏警維護治安與交通安全的執行力。

警局長甘炎民指出，近期屏東縣在多項治安重點工作上成果顯著。竊盜案件部分，114年12月至115年1月兩個月內即破獲303件、羈押4名慣竊，其中恆春分局成功偵破太陽能光電廠電纜竊盜集團案，展現守護重要能源設施的決心；毒品查緝方面，破獲各級毒品案件270件140人（其中製毒工廠4件8人、販毒藥頭17件19人），查扣毒品高達160多公斤。

另在掃蕩槍枝幫派與賭博方面，查獲各式槍械8支及子彈、職業賭場3件32人以及逮捕治平目標9名、共犯59名等；在打擊詐欺犯罪方面，共計破獲詐欺集團13件76人、查扣現金370萬餘元；攔阻詐騙46件，攔阻金額3,232萬餘元，展現壓制力與亮眼成果，尤其自114年5月提領高峰(1,816件)逐月下降至今(115)年1月僅為95件，彰顯縣府「打詐屏東隊」的強力執法成效。

縣長周春米於校閱時特別高度肯定第一線警察同仁與協勤民力在春節前夕全力投入治安與交通維護工作的辛勞，並強調縣府將持續整合警政、友軍及民力資源，善用科技警政，強化治安防護網，以縝密的警力部署，讓民眾返鄉、出遊都能一路順暢、安心過年。周縣長並於同日晚間前往屏東及里港分局慰勞義警、民防、義交及志工等協勤夥伴，提前拜年並致贈慰問金，感謝大家長期守護屏東的付出。