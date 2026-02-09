　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

開票2分鐘秒殺！日本前寫真女星「零秒當選」　擊敗政壇大老

▲森下千里曾是知名寫真女星。（圖／翻攝自X）

▲現任環境大臣、前寫真女星森下千里在開票僅約2分鐘後便確定當選。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

日本第51屆眾議院選舉於8日進行投票，自民黨選情一路高歌猛進，其中宮城縣第4選區更爆出「秒殺級」的大冷門！現任環境大臣、前寫真女星森下千里在開票僅約2分鐘後便確定當選。這場被日媒形容為「大金星」的逆轉勝，成功擊敗了政壇老將安住淳，震撼日本政壇與網路社群。

寫真女星華麗轉身　開票「零秒發布」寫下大驚奇

現年44歲的森下千里曾是紅極一時的賽車女郎與泳裝模特兒，2019年退出演藝圈後棄影從政。綜合日媒報導，森下千里此次重返宮城4選區，對決中道改革聯盟的共同幹事長安住淳。

沒想到開票才進行約2分鐘，森下千里的得票便迅速拉開差距，達成幾乎是「零秒發布」（ゼロ打ち）的壓倒性勝利。

反觀64歲的政壇重量級人物安住淳，在開票初期即大幅落後，丟失了長年經營的選區席次。目前安住淳僅能寄望於「政黨比例代表制」，透過重複立候補的機制尋求復活當選，保留最後一根國會稻草。

從落選者到高市親信　環境政務官積累政績

這場勝利對森下千里而言可說是「復仇成功」。她2021年首度挑戰國政，當時便是在該選區敗給安住淳，僅靠比例代表制擠進國會。

然而，隨著高市早苗於2025年奪下自民黨黨魁大位，森下千里逐漸受到重用，並被拔擢為環境大臣政務官，在地方與中央積極累積政績，成功扭轉形象。

網友狂賀「小蝦米扳倒大鯨魚」　揶揄聲浪中開花結果

選舉結果也在社群平台引發爆炸性討論。由於其寫真偶像出身的背景，轉戰政壇初期曾遭受不少冷嘲熱諷，如今開票即當選的結果，讓大批網友紛喊，「簡直是小蝦米扳倒大鯨魚！太精采了！」、「雖然一直因為寫真偶像出身被揶揄，但她真的默默努力了好久」、「原本以為會陷入苦戰，沒想到竟然是開票即當選的壓倒性大勝」、「森下千里太厲害了，這場勝利貨真價實。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嗆高市「台灣有事」反遭下架！　日親中大老：被假消息害慘
快訊／暴力反彈！　台股大漲
換新鈔今起跑！　9大QA懶人包一次看懂
秒殺！日本前寫真女星「零秒當選」　擊敗政壇大老
台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲
快訊／川普發文賀高市早苗歷史性大勝　狂讚：很榮幸為她背書
北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

開票2分鐘秒殺！日本前寫真女星「零秒當選」　擊敗政壇大老

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

9成日女不敢單穿瑜珈褲！　直言「像變態」：根本是穿內衣出門

白宮表態！力挺台灣增軍費　歡迎國防預算「占GDP 3%以上」

日大選後高市早苗擴張財政？　專家憂日圓貶到180

傳北京以「川習會」要脅擋對台軍售　美國務院回應了

嗆高市「台灣有事」反遭下架！　日親中大老：被假消息害慘

川普宣布：習近平「接近2026年底」訪問美國

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

開票2分鐘秒殺！日本前寫真女星「零秒當選」　擊敗政壇大老

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

9成日女不敢單穿瑜珈褲！　直言「像變態」：根本是穿內衣出門

白宮表態！力挺台灣增軍費　歡迎國防預算「占GDP 3%以上」

日大選後高市早苗擴張財政？　專家憂日圓貶到180

傳北京以「川習會」要脅擋對台軍售　美國務院回應了

嗆高市「台灣有事」反遭下架！　日親中大老：被假消息害慘

川普宣布：習近平「接近2026年底」訪問美國

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

高市早苗大勝！　外交部祝賀：盼台日升級「全面夥伴關係」

價量不同調　新北、台南預售行情年漲14%

藍潔瑛性侵傳聞再起！王晶公開挺好友曾志偉：信佛的人怎會那樣做

無法被「已讀不回」三大星座！TOP 1不回＝不把我放眼裡　是踐踏自尊底線

台股暴力反彈！大漲883點至32666　台積電大漲55元至1835

高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

香氣四溢傳愛心　鹿野鄉婦女會關山療養院送暖過好年

台東馬偕迎馬年辦書法義賣　募款助豐谷教會建堂圓夢

《大學生》茵茵被目擊華山咖啡廳約會！「甜蜜餵食」對象真實身分曝

春安專案提前啟動　屏警結合警民力威力掃蕩護治安

【沒在怕冷的】暴風雪中「被柴柴拉出門」！零下20度嗨玩跑跑

國際熱門新聞

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

高市早苗狂勝！大選後首發聲：內閣不改組

即／泰國大選結果初步出爐　泰自豪黨198席領先

艾普斯坦新照曝光　曾與馬斯克、祖克柏晚宴

巨大鞦韆載26人突斷！　警救人殉職

冬奧爆「陰莖門」醜聞！　下體打針為飛更遠

台籍潛水員魂斷日本　主辦方：全力協助家屬

傳北京以「川習會」擋美軍售　國務院回應

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」

嗆高市「台灣有事」　日親中大老慘敗

日本前寫真女星「零秒當選」擊敗政壇大老

房客出國旅遊　「1動作」公寓變冰雕城堡

更多熱門

相關新聞

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」

日本第51屆眾議院大選結果揭曉，由高市早苗領軍的自民黨取得史詩級勝利。美國總統川普（Donald Trump）隨即於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，熱烈祝賀高市早苗及其聯盟奪下壓倒性勝利，更自豪表示能為高市背書是莫大的榮幸，並放話將永遠力挺日本人民。

9成日女不敢單穿瑜珈褲：像穿內衣出門

9成日女不敢單穿瑜珈褲：像穿內衣出門

日大選後高市早苗擴張財政？　專家憂日圓貶到180

日大選後高市早苗擴張財政？　專家憂日圓貶到180

嗆高市「台灣有事」　日親中大老慘敗

嗆高市「台灣有事」　日親中大老慘敗

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

關鍵字：

森下千里日本選舉自民黨安住淳日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

桃機罕見！　3航班10分鐘喊「Mayday」求救

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相

北投溫泉湯屋驚傳命案！女客「陳屍泡湯池」

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面