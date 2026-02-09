　
國際

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

記者張方瑀／綜合報導

日本第51屆眾議院大選結果揭曉，由高市早苗領軍的自民黨取得史詩級勝利。美國總統川普（Donald Trump）隨即於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，熱烈祝賀高市早苗及其聯盟奪下壓倒性勝利，更自豪表示能為高市背書是莫大的榮幸，並放話將永遠力挺日本人民。

▲▼日本首相高市早苗與美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗與美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

二戰後首見　高市率自民黨奪歷史性超多數

日本自民黨在高市早苗的帶領下，於本次眾議院大選席次一路飆漲，最終成功突破眾議院三分之二門檻的310席大關。這不僅寫下戰後單一政黨取得的最多議席紀錄，更是一場歷史性的勝利。

高市早苗自去年10月當選自民黨總裁，隨後被指名為日本第104任首相，正式成為日本史上首位女性領導人。

川普盛讚高市「贏家」榮幸背書

川普在貼文中盛讚高市早苗是一位「深受敬重且極具人氣」的領導者。他指出，高市做出提前舉行大選的果敢且睿智決定，如今獲得了巨大的回報，讓政黨掌握了二戰以來首見的「歷史性三分之二超級多數」。

川普更感性對高市喊話「早苗，我很榮幸能為妳及妳的聯盟背書。」他預祝高市在推動以「保守主義、以實力求和平」為核心的施政方針上能取得大成。

對於熱情參與投票的日本人民，川普也強調，「這群優秀的人民將永遠擁有我堅定的支持。」

美日緊密連動　川普早預言高市是強有力領導人

事實上，川普早在本月5日就曾發文力挺高市，並透露兩人將於3月19日在白宮會晤。川普當時便直言，高市已證明自己是一位堅強、有力且睿智的領導者，更真心愛護國家。

回溯去年10月川普訪日時，高市早苗就曾與其一同搭機前往美軍橫須賀基地。當時川普在艦上向官兵發表演說時，便曾當面盛讚高市是名副其實的「贏家」，並強調美日關係極為緊密。隨著高市大選完勝，川普也再次展現與這位日本新領袖的深厚情誼。

02/06 全台詐欺最新數據

日本第51屆眾議院選舉於8日進行投票，自民黨選情一路高歌猛進，其中宮城縣第4選區更爆出「秒殺級」的大冷門！現任環境大臣政務官、前寫真女星森下千里在開票僅約2分鐘後便確定當選。這場被日媒形容為「大金星」的逆轉勝，成功擊敗了政壇老將安住淳，震撼日本政壇與網路社群。

