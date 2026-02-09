衝擊大選！　樂生運動20年醞釀再起

▲樂生運動已逾20年，仍是現在進行式，樂生團體不排除藉今年選舉再掀抗爭，所在地新北市首當其衝。圖為樂生團體當年抗議畫面。（黃驛淵攝）



爭議延燒逾20年的樂生運動，正於大選年再度升溫。本刊調查，位於新北市的樂生療養院，歷經多年抗爭與政策協商，院內仍存在三大荒謬現況未解，包括出入口斷頭橋懸空多年、院舍修繕後逐棟標租，以及園區整體規劃長期排除院民實質參與。相關團體評估，若問題持續被忽視，不排除於選舉期間再度發動抗爭，讓樂生成為選戰變數。

本刊掌握，角逐新北市長的民進黨參選人蘇巧慧已低調走訪院區了解實況，文化部長李遠亦承諾將邀集衛福部研商對策。由於樂生議題牽涉中央跨部會權責，行政院能否提前拆彈、讓園區發展回歸人權與安居初衷，正考驗執政者的協調能力與政治智慧。

2個月前，金馬獎頒獎典禮紅毯上，紀錄片《大風之島》導演許雅婷，陪同年逾九旬的樂生療養院院民，乘著電動代步車緩緩前行，吸引現場目光。這部耗時20年拍攝、完整記錄樂生運動歷程的作品，不僅入圍金馬獎，去年更一舉拿下台北電影獎百萬首獎等3項大獎，隨著影展肯定與戲院上映，沉寂多年的樂生保留議題，再度被推回公共視野。

▲樂生療養院當年因捷運新莊機廠工程而面臨拆遷，樂生團體多年抗爭並與政府訴訟，至今留下未完工的懸空陸橋，宛如斷頭橋，空照圖看來就像座孤島。

去年12月中旬，樂生院民組成的國際愛地芽協會台灣分會與樂生保留自救會、青年樂生聯盟（樂青），聯合多個聲援團體進一步現身行政院大門陳情：「世界遺產要落實，公民參與不缺席；蓬萊舍要恢復，運動尊嚴要回復！」

本刊調查，樂生運動仍是現在進行式，原因正是院內三大荒謬現況，讓院民及學生團體不排除藉今年大選，再度向朝野政治人物展開一波波陳抗，過去20年來，樂生除有跨領域名人聲援，抗爭團體「如影隨形」的難纏風格，難保不會擦槍走火成為左右選情的關鍵。

▲耗時20年紀錄樂生的《大風之島》奪下台北電影獎大獎，更入圍金馬獎，導演許雅婷（後排右7）帶著乘代步車的樂生院民一起走金馬紅毯。（翻攝大風之島臉書）

對於樂生爭議，監察院2023年5月曾對行政院、衛福部及樂生療養院提出糾正，糾正文明白指出：「日本、韓國、馬來西亞、挪威、希臘、美國等十餘國已成立漢生歷史園區或紀念博物館，透過文資保存消弭對漢生病人長久以來的歧視，彰顯人權普世價值；樂生園區目前仍有院民居住，短中期仍應以院民安居為主。」未來行政部門能否兼顧人權及園區經營找出解方，更考驗朝野政治智慧。

▲樂生院原有55棟建物，樂生團體訴求全區保留，政府當年拍板40棟原地保留、10棟異地或原地重組。圖為拆除重建前的樂生空照圖。（樂生保留自救會提供）



