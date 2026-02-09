　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衝擊大選！　樂生運動20年醞釀再起

樂生運動已逾20年，仍是現在進行式，樂生團體不排除藉今年選舉再掀抗爭，所在地新北市首當其衝。圖為樂生團體當年抗議畫面。（黃驛淵攝）

樂生運動已逾20年，仍是現在進行式，樂生團體不排除藉今年選舉再掀抗爭，所在地新北市首當其衝。圖為樂生團體當年抗議畫面。（黃驛淵攝）

圖文／鏡週刊

爭議延燒逾20年的樂生運動，正於大選年再度升溫。本刊調查，位於新北市的樂生療養院，歷經多年抗爭與政策協商，院內仍存在三大荒謬現況未解，包括出入口斷頭橋懸空多年、院舍修繕後逐棟標租，以及園區整體規劃長期排除院民實質參與。相關團體評估，若問題持續被忽視，不排除於選舉期間再度發動抗爭，讓樂生成為選戰變數。

本刊掌握，角逐新北市長的民進黨參選人蘇巧慧已低調走訪院區了解實況，文化部長李遠亦承諾將邀集衛福部研商對策。由於樂生議題牽涉中央跨部會權責，行政院能否提前拆彈、讓園區發展回歸人權與安居初衷，正考驗執政者的協調能力與政治智慧。

2個月前，金馬獎頒獎典禮紅毯上，紀錄片《大風之島》導演許雅婷，陪同年逾九旬的樂生療養院院民，乘著電動代步車緩緩前行，吸引現場目光。這部耗時20年拍攝、完整記錄樂生運動歷程的作品，不僅入圍金馬獎，去年更一舉拿下台北電影獎百萬首獎等3項大獎，隨著影展肯定與戲院上映，沉寂多年的樂生保留議題，再度被推回公共視野。

樂生療養院當年因捷運新莊機廠工程而面臨拆遷，樂生團體多年抗爭並與政府訴訟，至今留下未完工的懸空陸橋，宛如斷頭橋，空照圖看來就像座孤島。

樂生療養院當年因捷運新莊機廠工程而面臨拆遷，樂生團體多年抗爭並與政府訴訟，至今留下未完工的懸空陸橋，宛如斷頭橋，空照圖看來就像座孤島。

去年12月中旬，樂生院民組成的國際愛地芽協會台灣分會與樂生保留自救會、青年樂生聯盟（樂青），聯合多個聲援團體進一步現身行政院大門陳情：「世界遺產要落實，公民參與不缺席；蓬萊舍要恢復，運動尊嚴要回復！」

本刊調查，樂生運動仍是現在進行式，原因正是院內三大荒謬現況，讓院民及學生團體不排除藉今年大選，再度向朝野政治人物展開一波波陳抗，過去20年來，樂生除有跨領域名人聲援，抗爭團體「如影隨形」的難纏風格，難保不會擦槍走火成為左右選情的關鍵。

耗時20年紀錄樂生的《大風之島》奪下台北電影獎大獎，更入圍金馬獎，導演許雅婷（後排右7）帶著乘代步車的樂生院民一起走金馬紅毯。（翻攝大風之島臉書）

耗時20年紀錄樂生的《大風之島》奪下台北電影獎大獎，更入圍金馬獎，導演許雅婷（後排右7）帶著乘代步車的樂生院民一起走金馬紅毯。（翻攝大風之島臉書）

對於樂生爭議，監察院2023年5月曾對行政院、衛福部及樂生療養院提出糾正，糾正文明白指出：「日本、韓國、馬來西亞、挪威、希臘、美國等十餘國已成立漢生歷史園區或紀念博物館，透過文資保存消弭對漢生病人長久以來的歧視，彰顯人權普世價值；樂生園區目前仍有院民居住，短中期仍應以院民安居為主。」未來行政部門能否兼顧人權及園區經營找出解方，更考驗朝野政治智慧。

樂生院原有55棟建物，樂生團體訴求全區保留，政府當年拍板40棟原地保留、10棟異地或原地重組。圖為拆除重建前的樂生空照圖。（樂生保留自救會提供）

▲樂生院原有55棟建物，樂生團體訴求全區保留，政府當年拍板40棟原地保留、10棟異地或原地重組。圖為拆除重建前的樂生空照圖。（樂生保留自救會提供）


大選樂生未爆彈1／入口斷頭橋讓樂生淪孤島　院舍標租遭控漠視院民
大選樂生未爆彈2／新北市長選戰埋未爆彈　蘇巧慧密訪樂生畫面曝光

快訊／記憶體帶量攻！　1檔亮燈漲停
快訊／黎智英遭判刑20年
解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」　要外界警惕軍國主義滲透
國中生車手遭擄「威脅殺全家」！反撲瓦解詐團
高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

破除2028再選總統傳聞　蔡英文一段話透玄機

破除2028再選總統傳聞　蔡英文一段話透玄機

前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休生活充滿好奇與想像，近來名嘴郭正亮、蔡正元等都預測蔡英文未來可能扮演更積極的政治角色，然而本刊調查，面對外界言論，蔡總是直言「沒有這種主觀想法、也沒有這樣的可能」要大家支持總統賴清德與現在的執政團隊。

媽媽社群「全被13歲兒加好友」嘆：剩臉書能躲？

媽媽社群「全被13歲兒加好友」嘆：剩臉書能躲？

禮讓救護車遭惡逼飆粗話！「運兵車」囂張嗆

禮讓救護車遭惡逼飆粗話！「運兵車」囂張嗆

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

勞退基金大賺1.1兆　國家隊操盤核心持股曝光

勞退基金大賺1.1兆　國家隊操盤核心持股曝光

鏡週刊樂生運動樂生療養院

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

