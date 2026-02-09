快訊／太平山今晨-1度！銀白霧淞美翻了　林業署：免掛雪鍊

▲太平山國家森林遊樂區，一片霧淞雪白美景。（圖／太平山莊提供，下同）
記者游芳男／宜蘭報導
太平山國家森林遊樂區今（9）日因持續低溫上午約 6 時，山區氣溫一度降至-1 度，但水氣不足，未有冰霰只有霧淞，林木枝條可見霧淞的北國雪白美景，車輛通行暫無需加掛雪鍊。
目前太平山國家森林遊樂區內，道路尚未結冰，車輛通行暫無需加掛雪鍊。林業保育署宜蘭分署提醒，山區氣候變化快速，民眾上山前請隨時留意園區最新資訊與管制措施，並備妥保暖裝備，注意行車與自身安全。
