白宮表態！力挺台灣增軍費　歡迎國防預算「占GDP 3%以上」

▲白宮官員明確指出，美國強烈支持台灣透過改革與增加國防開支。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

行政院編列規模達1.25兆元的國防特別條例草案，近期在立法院接連遭到封殺，引發美方高度關注。白宮對此首度發聲，強調「強烈支持」台灣調升軍費以強化嚇阻力，並對總統賴清德提出的國防支出目標表示歡迎，期待台灣在2026年將軍費占比提升至GDP的3%以上，並於2030年達標5%。

1.25兆軍費案慘遭10度封殺 白宮表態「強烈支持」增支

根據《中央社》報導，為了因應日益嚴峻的區域威脅，行政院去年底通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，希望透過8年1.25兆元的預算強化自我防衛。

然而，該草案在立法院卡關多時，自去年12月2日起，在藍白黨團聯手下已累計遭封殺10次，始終無法進入實質審查。

《國會山莊報》報導，白宮官員明確指出，美國「強烈支持台灣透過改革與增加國防開支，來強化自身的防禦與嚇阻能力」。一名川普政府高層官員更直言，美方歡迎賴清德總統的承諾，即2026年國防支出占GDP比率破3%，且在2030年進一步提升至5%。

藍白版本上限4000億 美參議員憂：恐削減自衛資源

儘管行政院版本受阻，立法院在1月30日通過由民眾黨團提出的版本並交付委員會審查。該版本將經費上限大幅縮減至4000億元，採一年一期編列，內容涵蓋海馬士多管火箭系統等6項採購案。

對此，聯邦參議院軍事委員會成員、民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）發表聲明示警。她強調，在中國威脅不斷攀升的當下，台灣擁有充足的自衛資源至關重要，「過去一年我持續與台灣同僚對話，勸阻他們不要採取如此大幅度的削減，希望他們能回心轉意。」

前副國安顧問痛批「在玩火」 川普：已警告習近平

針對國民黨與民眾黨的預算立場，美國前副國安顧問、傳統基金會（Heritage Foundation）資深研究員葉望輝（Steve Yates）言辭犀利地表示，國民黨此舉「風險極大」。他警告，削減先前承諾的國防投資簡直是「在玩火」，這在華盛頓政界眼中絕非正面訊號。

葉望輝對目前美國政界僅有少數人對此發聲感到失望。與此同時，美國總統川普在接受《紐約時報》專訪時也提到，他已知曉習近平對台灣的意圖，但已向對方明確表態「若侵台我會很不高興」。

川普自信表示，在他的任期內，習近平應不至於採取軍事行動，但台灣仍需展現自我防衛的決心。