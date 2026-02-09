破除2028再選總統傳聞　蔡英文一段話透玄機

▲蔡英文卸任後常登山健行，日前她也透過登山的譬喻表露心跡。（翻攝蔡英文臉書）



前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休生活充滿好奇與想像，近來名嘴郭正亮、蔡正元等都預測蔡英文未來可能扮演更積極的政治角色，然而本刊調查，面對外界言論，蔡總是直言「沒有這種主觀想法、也沒有這樣的可能」要大家支持總統賴清德與現在的執政團隊。

蔡2日在臉書分享自己到苗栗「樟之細路」登山健行，貼文中意味深長寫道「喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會。但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡。」不啻於一種委婉表態。

▲賴清德執政後，面臨朝小野困境，蔡賴關係也不斷被炒作。（翻攝賴清德臉書）

事實上，蔡英文卸任後出席各式場合、接見不同來賓，難免會接收到部分國內外人士的建言，期待她在政治上扮演超越「卸任總統」的角色。本刊調查，蔡面對這類建議時，態度始終明確，不僅多次表達「主觀上沒有這個想法、客觀上也沒有這種可能性」，並一再呼籲外界全力支持賴清德與現任執政團隊，強調自己要好好過退休生活。

於外界屢屢放大檢視蔡賴關係，黨內幕僚也舉出具體事例反駁。據了解，蔡英文卸任後的4次出訪，背後均有賴清德的關鍵支持。例如蔡於2024年首次訪歐前，曾特地前往總統官邸作客，相關人士指出，賴不僅「極力鼓勵，也大力促成」該趟行程，並派出國安會諮詢委員黃重諺隨行，務求讓卸任元首的訪歐行程，為台灣外交戰線創造最大能見度；賴亦期盼蔡英文能持續、廣泛地在國際場域宣揚民主台灣的理念與價值。

▲蔡英文卸任後多次在社群分享自己登山健行的照片。（翻攝蔡英文臉書）

去年11月，蕭美琴、蔡英文前後訪歐，更被視為突破台灣長期受限框架的重要行動，不僅提升台灣在歐洲政治圈的能見度與互動層級，也展現蔡英文與現任執政團隊的高度協調，凸顯她仍在適當位置發揮加分效果。



