傳北京以「川習會」要脅擋對台軍售　美國務院回應了

▲川普預計於4月訪問中國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中台三方博弈持續升溫，傳出北京當局為了阻撓美國新一波對台軍售，不惜祭出「川習會」作為籌碼。外媒披露，中方已向美方發出警告，若堅持推動規模高達200億美元的武器軍購案，恐將波及美國總統川普預計於4月展開的訪中行程。對此，美國國務院8日強硬表態，強調對台承諾40多年來始終如一，不會因外交壓力而動搖。

200億美元軍購含「愛國者」 傳北京祭出川習會施壓

根據《金融時報》引述8名知情人士消息，美國政府正緊鑼密鼓為台灣彙整最新一波的軍售清單。繼去年底剛創下111億美元（約新台幣3506億元）的天價紀錄後，這波軍售規模預計倍增，上看200億美元。

報導指出，這筆龐大的包裹式軍購包含「愛國者」防空系統及更多套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）等4種關鍵武器。對此，北京方面展現極度反彈，中國駐美大使謝鋒已向美方提出嚴正警告，甚至暗示這項動作可能導致川普4月的中國行生變。

習近平通話川普關切軍售 美方專家：中方可能在虛張聲勢

據悉，中國國家主席習近平在4日與川普的通話中，也親自點名對台軍售議題。根據中方釋出的訊息，習近平特別要求美方「務必慎重處理」。然而，對於中方是否真的會取消川普訪華，美方內部官員看法不一。

部分美國官員分析，中方目前的強硬姿態很可能只是「虛張聲勢」，未必會真的撤回外交邀約。雖然有消息稱，美方原定本月就要知會國會，但考量到政治氛圍，川普也可能選擇在訪華結束後才正式啟動程序。

美國務院：對台承諾不變 敦促北京停止施壓

針對外媒報導內容，美國國務院發言人今日在回覆《中央社》詢問時表示，不會對尚在研議中的軍售案發表評論，但語氣堅定地指出，本屆政府的立場非常明確。

發言人強調，「一如過去40多年來，美國對台灣的長期承諾持續不變。」同時，美方也公開呼籲北京，應停止對台灣進行軍事、外交及經濟上的施壓，並轉而採取實質行動，與台灣進行有意義的對話。

事實上，川普政府在去年12月中旬才剛通過包括M109A7自走砲、海馬士（HIMARS）系統及反裝甲無人機在內的8項軍售案，顯示美方強化台灣防衛能力的腳步並未因中方抗議而放緩。