社會 社會焦點 保障人權

父抱走3歲兒拒還！開庭喊「被關也一樣」　法官轟骨肉分離判囚

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北部1名父親接走幼子不還，開庭時向法官說，被關也不還生母。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

探視竟變「抱走不還」！北部1名男子與前女友分手後，明知3歲兒子監護權由母親單獨行使，仍在約定探視後將孩子帶回照顧，卻拒絕依約交還。母親多次請求無果，報警提告並聲請法院裁定交付，法院下執行命令仍遭無視。開庭時，還表示「關我也不還他媽」，士林地院依準略誘罪判男子1年2月。

該名男子阿智（化名）與小米（化名）曾為男女朋友，小米於2021年10月間生下一名男童。男童於2023年4月19日由洪姓男子認領，並由小米與洪男協議，未成年子女權利義務由小米單獨行使、負擔，也就是監護權（親權）依法歸小米所有；至於阿智在法律上並無親權可得行使。

儘管如此，阿智仍與小米協調孩子每周會面交往與照顧時間，並約定可於2025年3月27日下午4、5時許，前往新北某超商接走男童照顧，但必須於同年3月31日將孩子帶回交付小米。

未料，阿智母親依約在上述時間地點接到孩子後，將男童帶往阿智位於北市的住處照顧，但阿智隨後竟拒絕依約返還。小米多次請求無果，最終只能報警並提出告訴。

小米後續向法院聲請交付未成年子女，法院於2025年5月9日裁定命阿智將男童交付母親；士院也於2025年7月7日核發執行命令，要求阿智履行交付義務，但阿智仍拒不配合。直到本案於2026年1月2日辯論終結前，男童仍未回到母親身邊，等於「抱走不還」超過9個月。

開庭時，阿智辯稱自己是為了保護男童，擔心孩子回到母親身邊後，會遭小米的配偶及配偶哥哥毆打，並提出男童傷勢照片及通訊軟體對話紀錄佐證，強調動機並非惡意；更誇張的是，阿智在庭上還強硬表示，「就算今天被關，我也不要把孩子還回去」。

法官認為，即便阿智認為母親行使親權不利於孩子，也應循法律途徑尋求救濟，而非擅自將孩子帶走、拒不交付。

法官審酌，阿智擅自將男童帶離並拒不返還，造成母親親權行使受阻、親子關係疏離，情感傷害時間非短；阿智更無視法院裁定與執行命令，「完全置告訴人對於未成年子女保護教養之權利及國家公權力於不顧，使告訴人飽嚐骨肉分離之苦」，行為殊值非難，因此判處有期徒刑1年2月，全案仍可上訴。

雖然阿智動機未必全然惡意，甚至可說是愛子心切，但即便擔心孩子受傷害，也應循法律途徑處理，而非以「抱走不還」的方式對抗，最終，這場大人的拉扯，讓孩子成了最無辜的代價。

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／記憶體帶量攻！　1檔亮燈漲停
快訊／黎智英遭判刑20年
解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」　要外界警惕軍國主義滲透
國中生車手遭擄「威脅殺全家」！反撲瓦解詐團
高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

