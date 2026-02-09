　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嗆高市「台灣有事」反遭下架！　日親中大老：被假消息害慘

▲▼三重縣第3選區中道改革聯合候選人岡田克也確定落選。（圖／路透）

▲三重縣第3選區中道改革聯合候選人岡田克也確定落選。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本第51屆眾議院大選8日進行投票並於當日深夜開票。三重3區選情出現驚人逆轉，自民黨前議員石原正敬確定當選，而曾任外相、曾寫下「10戰全勝」不敗紀錄的資深議員岡田克也，竟意外丟失議席。岡田9日凌晨露面坦言敗北，並將落選主因歸咎於「網路假消息」與「高市旋風」。

昔日10戰全勝　「不敗神話」破滅

現年72歲的岡田克也自1990年從政以來，已經連續當選12屆眾議員，在改制後的小選區選舉中更從未有過敗績，創下10戰全勝紀錄。他曾於民主黨執政時期出任外相，並長期擔任黨內幹事長等要職，是日本政壇著名的資深重鎮。

然而，本屆他選擇在選前不久加入新成立的「中道改革聯合」，且不參與比例代表名單（似台灣不分區），在背水一戰的情況下，最終不敵54歲的石原正敬，首度嚐到落選滋味。

追打高市「台灣有事」言論反遭回火

岡田克也此次落選，被認為與他在國會的質詢表現息息相關。去年11月，岡田在眾院預算委員會上，針對「台灣有事」議題猛烈追問高市早苗，要求界定何種情況會構成動用集體自衛權的「存立危機事態」。

當時高市早苗答詢指出，「若動用戰艦且伴隨武力行使，我認為就有可能構成存立危機事態。」這番言論引發中方強烈反彈，卻也讓日本國內網路輿論對岡田的「誘導式追問」感到不滿。

不少網友與評論員批評其質詢過於糾纏，反倒讓岡田陷入親中、損害國家利益的輿論風暴中。

家族與中國關係深厚　流通巨頭AEON創辦人之子

岡田克也除了政治背景顯赫，其家族與中國的深厚淵源也常成為話題。他的父親是日本流通巨頭永旺集團（AEON）創辦人岡田卓也，多年來積極擴張中國版圖；其胞兄岡田元也則擔任集團會長，直到上個月才卸任。

自2008年AEON Mall在北京開設首家分店以來，版圖已拓展至湖北、江蘇、廣東等地，目前在中國共有23家據點。儘管AEON曾進軍台灣市場，但目前已全面退出。這份濃厚的家族商業色彩，也讓他被視為親中派。

遺憾落選　批網路充斥假消息

岡田克也於9日凌晨向支持者致意，面對落選結果，他神情凝重地表示，「敗因有兩個，高市旋風與網路。」他分析指出，自己在網路族群中的支持率極低，並無奈表示，「網路上充斥著各種假消息與批判，我無法對此做出充分回應。」

至於未來的政治生涯，岡田在接受NHK連線採訪時避談進退，僅表示目前有許多優秀的年輕人才失去議席，他即便不在議員位子上，也希望能致力於培育新人的工作。

02/06 全台詐欺最新數據

405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

岡田克也日本眾議院大選日韓要聞親中

讀者迴響

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

