9成日女不敢單穿瑜珈褲！　直言「像變態」：根本是穿內衣出門

▲有高達9成的日本女性對「單穿瑜珈褲」走在街上感到抗拒。（圖／翻攝自unsplash免費圖庫）



記者張方瑀／綜合報導

近年來運動風氣興盛，主打貼身、好活動的「瑜珈褲」成為許多女性的最愛，但對於「單穿出門」這件事，大眾的接受度究竟有多高？根據日本一份問卷調查顯示，竟有高達9成的日本女性對「單穿瑜珈褲」走在街上感到抗拒，甚至有受訪者直言，這種穿法簡直像「忘了穿裙子就出門」，引發社群熱烈討論。

9成日女不敢單穿 「體型」成跨不過的門檻

根據一項針對145名20歲至50歲日本女性的調查指出，雖然有36%的女性平時會穿著內搭褲或瑜珈褲，但其中絕大多數人（約 52%）選擇穿在裙子或長褲內，僅有極少數（約 6%）的人敢直接單穿出門。

調查結果發現，日本女性抗拒單穿的首要理由便是「體型限制」。許多受訪者表示，瑜珈褲會讓臀部線條、甚至尷尬的股間形狀無所遁形，「屁股和胯下的輪廓太明顯了，真的不行」、「這會把身上的贅肉全部暴露出來」、「對下半身沒自信的人絕對無法嘗試」。

是時尚還是變態？ 網戰：根本像穿內衣出門

除了體型考量，日本女性對於「服裝定義」的認知落差，也是造成排斥的主因。不少人認為瑜珈褲在本質上較接近「內衣」或「褲襪」，單穿走在路上會產生強烈的違和感。

部分反對者直指，「感覺就像穿著內衣走在路上」、「會忍不住想問對方是不是忘了穿裙子」，甚至有35歲的受訪女性表示，運動時搭配短褲還行，但平常單穿「會有一種變態感，實在無法接受」。

此外，更有女性反應，不管穿的人身材好不好，「都不想被迫看到他人的腿部線條」，顯示出日本社會對於「隱私線條」的集體抗拒。

運動場景成防線 5年後有望普及？

不過，調查中也出現了少數支持與緩頰的聲音。部分民眾認為，如果是健走、跑步等運動場合，單穿瑜珈褲就顯得合情合理；也有人表示，只要上身穿著能蓋過臀部的長版T恤或外套，就能降低抗拒感。少數自信派則主張，「只要適合、自己覺得好就好。」

事實上，歐美文化中將強調曲線視為「性感」與「自信」的表徵，但在傳統和服文化影響下的日本，過於顯露輪廓仍常被視為「不知廉恥」。不過，也有觀點指出，就像健身房單穿緊身褲的人數正在增加，或許5到10年後，街頭單穿瑜珈褲的景象也會變得平凡無奇。