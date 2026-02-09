川普宣布：習近平「接近2026年底」訪問美國

▲川普透露，習近平預計將在「今年年底左右」訪問美國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日接受媒體專訪時透露，中國國家主席習近平預計將在「今年年底左右」訪問美國。在此之前，川普本人計畫於4月率先前往中國訪問。川普強調，美中這兩個世界上最強大的國家，目前關係維持得非常良好。

美中元首互訪 習近平年底現身白宮

根據NBC於8日播出的專訪內容，川普提到習近平將在今年年底來到白宮。川普表示，「沒錯，他會在年底左右過來。這是世界上最強大的兩個國家，而我們現在的關係非常好。」

這段專訪是在4日錄製的，當天川普與習近平剛進行了一場內容廣泛的對談，兩人針對貿易、台灣、俄烏戰爭以及伊朗局勢交換了意見。目前雙方的交流節奏預計為川普先在4月訪問中國，隨後習近平再回訪美國。

習近平警告台灣問題

習近平上一次訪問美國是在2023年，他在4日的對談中特別警告川普，針對向實施自治的台灣出售武器一事，應採取「謹慎」態度，並重申中國主張台灣是其領土的一部分。習近平也對美中雙邊問題表示樂觀，希望透過友好方式解決貿易爭端。

根據《中央電視台》報導，習近平指出，「透過逐一解決問題並持續建立互信，我們能為兩國找到正確的相處之道。」川普則形容這次與習近平的溝通「非常愉快」，並強調雙方都意識到維持良好關係的重要性。