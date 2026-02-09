　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宣布：習近平「接近2026年底」訪問美國

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲川普透露，習近平預計將在「今年年底左右」訪問美國。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日接受媒體專訪時透露，中國國家主席習近平預計將在「今年年底左右」訪問美國。在此之前，川普本人計畫於4月率先前往中國訪問。川普強調，美中這兩個世界上最強大的國家，目前關係維持得非常良好。

美中元首互訪　習近平年底現身白宮

根據NBC於8日播出的專訪內容，川普提到習近平將在今年年底來到白宮。川普表示，「沒錯，他會在年底左右過來。這是世界上最強大的兩個國家，而我們現在的關係非常好。」

這段專訪是在4日錄製的，當天川普與習近平剛進行了一場內容廣泛的對談，兩人針對貿易、台灣、俄烏戰爭以及伊朗局勢交換了意見。目前雙方的交流節奏預計為川普先在4月訪問中國，隨後習近平再回訪美國。

習近平警告台灣問題

習近平上一次訪問美國是在2023年，他在4日的對談中特別警告川普，針對向實施自治的台灣出售武器一事，應採取「謹慎」態度，並重申中國主張台灣是其領土的一部分。習近平也對美中雙邊問題表示樂觀，希望透過友好方式解決貿易爭端。

根據《中央電視台》報導，習近平指出，「透過逐一解決問題並持續建立互信，我們能為兩國找到正確的相處之道。」川普則形容這次與習近平的溝通「非常愉快」，並強調雙方都意識到維持良好關係的重要性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普發文賀高市早苗歷史性大勝　狂讚：很榮幸為她背書
北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝
傳北京以「川習會」要脅擋對台軍售　美國務院回應
伍思凱獨子再爆醜聞！31歲兒遭控「伸手牌」借錢不還
Threads爆紅白富美身分曝光！　竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛
桃機罕見！　3班機10分鐘喊「Mayday」求救
威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

9成日女不敢單穿瑜珈褲！　直言「像變態」：根本是穿內衣出門

白宮表態！力挺台灣增軍費　歡迎國防預算「占GDP 3%以上」

日大選後高市早苗擴張財政？　專家憂日圓貶到180

傳北京以「川習會」要脅擋對台軍售　美國務院回應了

嗆高市「台灣有事」反遭下架！　日親中大老：被假消息害慘

川普宣布：習近平「接近2026年底」訪問美國

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

美財長盛讚高市早苗：當日本強大　美國就更強大

選後談台灣合作　泰國總理：遵循國家「行為準則」

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

9成日女不敢單穿瑜珈褲！　直言「像變態」：根本是穿內衣出門

白宮表態！力挺台灣增軍費　歡迎國防預算「占GDP 3%以上」

日大選後高市早苗擴張財政？　專家憂日圓貶到180

傳北京以「川習會」要脅擋對台軍售　美國務院回應了

嗆高市「台灣有事」反遭下架！　日親中大老：被假消息害慘

川普宣布：習近平「接近2026年底」訪問美國

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

美財長盛讚高市早苗：當日本強大　美國就更強大

選後談台灣合作　泰國總理：遵循國家「行為準則」

聯發科衝AI！　急調千名工程師

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

衝擊大選！　樂生運動20年醞釀再起

9成日女不敢單穿瑜珈褲！　直言「像變態」：根本是穿內衣出門

快訊／太平山今晨-1度！銀白霧淞美翻了　林業署：免掛雪鍊

苗栗泰安象鼻山區落石砸車！「A柱硬扛」救命　2移工逃過死劫

破除2028再選總統傳聞　蔡英文一段話透玄機

白宮表態！力挺台灣增軍費　歡迎國防預算「占GDP 3%以上」

2月9日星座運勢／天蠍歡慶業績成長　射手座坐等錢進帳

【有人在虐單身狗】女友驚喜返台...狗勾被閃爆自己開門走了

國際熱門新聞

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

高市早苗狂勝！大選後首發聲：內閣不改組

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

即／泰國大選結果初步出爐　泰自豪黨198席領先

艾普斯坦新照曝光　曾與馬斯克、祖克柏晚宴

巨大鞦韆載26人突斷！　警救人殉職

台籍潛水員魂斷日本　主辦方：全力協助家屬

冬奧爆「陰莖門」醜聞！　下體打針為飛更遠

房客出國旅遊　「1動作」公寓變冰雕城堡

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！

台情色教主被遣返　新加坡證實：不符入境條件

選後談台灣合作　泰國總理：遵循國家「行為準則」

更多熱門

相關新聞

中媒：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

中媒：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

日本眾議院選舉今天投開票。有中國媒體發表評論表示，此次選舉的看點已不再是高市早苗率領的執政聯盟會不會贏，而是贏多少；一旦執政聯盟的席次超過壓倒性的2/3，加上美國扶持日本抗中，再沒有任何力量阻止日本修憲。

川普會晤宏都拉斯親台派總統　燦笑合影

川普會晤宏都拉斯親台派總統　燦笑合影

不明飛行物出沒　美軍無人機直擊影片曝光

不明飛行物出沒　美軍無人機直擊影片曝光

新世界螺旋蠅可鑽入活體　德州發災難聲明

新世界螺旋蠅可鑽入活體　德州發災難聲明

谷立言只比科長大？　鄭麗文：綠的惡意操作

谷立言只比科長大？　鄭麗文：綠的惡意操作

關鍵字：

習近平川普美中關係台美關係美中台北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

新莊轎車違規迴轉　騎士猛撞亡

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

快訊／持刀搶五股超商　36歲男凌晨投案

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面