　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機罕見！　3班機10分鐘喊「Mayday」求救

▲▼德威航空。（圖／網友edward_cyy_）

▲德威航空班機8日降落桃機時，右側主輪脫落異常情況　北跑道緊急關閉長達1小時40分鐘。（圖／網友edward_cyy_授權）

記者楊庭蒝、陳俊宏／綜合報導

德威航空一架班機8日降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，導致跑道受阻並引發後續連鎖反應，竟造成包括長榮航空、香港航空三架航班，在10分鐘內發出最緊急的「Mayday」求救訊號。目前桃園機場公司已通報民航局與運安會，進行深度調查，以確保未來尖峰時段的飛航調度安全。

3架班機10分鐘內喊「Mayday」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據「TWSkyWave 空中電波」記錄下的航管通訊，長榮航空BR392班機於8日晚間6時52分20秒，率先向塔台宣告「Mayday」，請求優先降落；緊接著不到6分鐘，長榮航空另一架BR007班機，也在6時57分50秒宣告「Mayday」。

而在當晚7時整，原定晚間6時20分降落的香港航空HX26班機，因延誤至7時仍無法著陸，也在通訊中連發三次「Mayday」呼號，強調燃油緊急狀況。

德威航空降落 右側主輪脫落

這三起求救訊號接連在10分鐘內發生，情況極為罕見且驚險，起因為德威航空一架自濟州島飛往台灣的班機，於下午3時52分降落桃園機場北跑道時，發生右側主輪脫落的異常情況。

▼桃園機場停機坪。（圖／資料照／記者陳弘修攝）

▲外國人禁止入境後，桃園機場的工作人員比旅客多，入境者只能搭乘防疫計程車或防疫巴士，禁搭機捷。機場停機坪上停著飛機，二行廈的餐廳幾乎都在唱空城，生意冷清，有的甚至停業。（圖／記者陳弘修攝）

雖班機隨後平安停靠於停機位，但跑道上遺留的輪胎碎片，迫使機場公司緊急關閉北跑道進行巡檢與清理。在長達1小時40分鐘的關閉期間，機場僅能仰賴單跑道運作，適逢到場航班密集的尖峰時段，導致大量航機被迫在空中盤旋等待，燃油存量也隨之面臨挑戰。

桃機公司已通報民航局、運安會

針對這起突發事件，桃園機場公司表示，北跑道於傍晚5時35分恢復起降，初步統計影響約14架航班，延誤時間多在20分鐘以內；然而，香港航空等航班因燃料問題宣告緊急狀態，所幸在航管人員緊急調度引導下，三架班機最終皆平安落地。

▼桃機北跑道。（圖／資料照／桃機公司提供）

▲▼桃園機場預定自11月5日至11月25日間進行北跑道歲修作業。（圖／桃機公司提供）

目前機場公司已依相關規則通報民航局與運安會，後續將針對德威航空輪胎脫落原因，以及此次連鎖延誤事件進行深度調查，以確保未來尖峰時段的飛航調度安全。

據悉，Mayday Fuel（緊急油量宣告）是航空飛行中最嚴重的求救宣告，當機師預期降落時的剩餘油量，將低於法定安全底線時，必須向航管員喊出此信號；一旦宣告，該班機將獲得「最高優先降落權」，航管會要求其他飛機避讓，以確保其能以最短路徑立即著陸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普發文賀高市早苗歷史性大勝　狂讚：很榮幸為她背書
北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝
傳北京以「川習會」要脅擋對台軍售　美國務院回應
伍思凱獨子再爆醜聞！31歲兒遭控「伸手牌」借錢不還
Threads爆紅白富美身分曝光！　竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛
桃機罕見！　3班機10分鐘喊「Mayday」求救
威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／太平山今晨-1度！銀白霧淞美翻了　林業署：免掛雪鍊

桃機罕見！　3班機10分鐘喊「Mayday」求救

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

急凍！　今晚再跌破10℃

快訊／今晨7.1℃！　全台冷吱吱

2歲童誤食花生「卡在氣管跳舞」！右肺全塌、血氧跌到63%插管搶命

北市東區「地底供電動脈」大解密！深入55公尺　將完成洞道貫通

堅果吃錯「救不了慢性發炎」！醫師點名2地雷：選對死亡率降20％

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」求救

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

快訊／太平山今晨-1度！銀白霧淞美翻了　林業署：免掛雪鍊

桃機罕見！　3班機10分鐘喊「Mayday」求救

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

急凍！　今晚再跌破10℃

快訊／今晨7.1℃！　全台冷吱吱

2歲童誤食花生「卡在氣管跳舞」！右肺全塌、血氧跌到63%插管搶命

北市東區「地底供電動脈」大解密！深入55公尺　將完成洞道貫通

堅果吃錯「救不了慢性發炎」！醫師點名2地雷：選對死亡率降20％

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」求救

聯發科衝AI！　急調千名工程師

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

衝擊大選！　樂生運動20年醞釀再起

9成日女不敢單穿瑜珈褲！　直言「像變態」：根本是穿內衣出門

快訊／太平山今晨-1度！銀白霧淞美翻了　林業署：免掛雪鍊

苗栗泰安象鼻山區落石砸車！「A柱硬扛」救命　2移工逃過死劫

破除2028再選總統傳聞　蔡英文一段話透玄機

白宮表態！力挺台灣增軍費　歡迎國防預算「占GDP 3%以上」

2月9日星座運勢／天蠍歡慶業績成長　射手座坐等錢進帳

【北捷連環縱火】72歲翁從大安森林站犯案　經西門町還變裝

生活熱門新聞

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

急凍！　今晚再跌破10℃

桃機罕見！　3班機10分鐘「Mayday」求救

快訊／今晨7.1℃！　全台冷吱吱

堅果吃錯救不了慢性發炎！醫師點名2地雷

傳產尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎

最凍時刻到！今晚非常嚴寒低溫剩6度

「這3器官」失衡就快速老化！淺眠、腦霧是恐怖訊號

顆花生險奪命！2歲童血氧驟降、右肺全塌

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

更多熱門

相關新聞

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

桃園國際機場今（8）日由於德威航空一架班機在降落時發生輪胎脫落意外，導致跑道受阻並引發後續連鎖反應，竟造成三架航班在短短十分鐘內相繼宣告燃油緊急狀態，並發出最緊急的「Mayday」求救訊號。

德威航空抵台班機「輪子脫落」　桃機北跑道暫關閉檢查

德威航空抵台班機「輪子脫落」　桃機北跑道暫關閉檢查

春節搭國道客運最低42折　桃機估單日最高16.4萬人次出入境　

春節搭國道客運最低42折　桃機估單日最高16.4萬人次出入境　

「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班可受惠　

「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班可受惠　

桃機美食評選「金饗獎」揭曉　Bistro:D、昇恆昌奪冠

桃機美食評選「金饗獎」揭曉　Bistro:D、昇恆昌奪冠

關鍵字：

桃園機場Mayday

讀者迴響

熱門新聞

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

新莊轎車違規迴轉　騎士猛撞亡

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

快訊／持刀搶五股超商　36歲男凌晨投案

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面