台日關係更好！　矢板明夫揭「高市早苗狂勝」3原因

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，在眾議院拿下316席，單獨突破眾議院三分之二門檻，成為二戰後單一政黨取得最多議席的紀錄。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，高市首相高度重視台灣，未來日台關係只會更好，「安全感、方向感，加上能成事感，這正是高市早苗壓倒性勝利的真正原因。」

亞洲進入「高市早苗時代」

矢板明夫在臉書說，日本政局的方向已經非常清楚，日本將擺脫近幾年頻繁更換首相的困境，正式進入一段長期而安定的執政時期；這場勝利的意義不只在日本國內，更象徵著亞洲進入「高市早苗時代」，這在二戰後的歷史上，可以說是前所未有的局面。

矢板明夫表示，過去安倍晋三前首相也曾被視為亞洲的重要領袖，但當時的中國仍被國際社會看作一個「正在崛起、可以合作的大國」，日本在區域政治中的影響力，仍難以與中國抗衡。

矢板明夫指出，然而，這幾年情勢已徹底改變，中國逐漸從合作對象，變成國際社會眼中的「麻煩製造者」，雖然經濟與軍事實力仍在，但其霸道作風、缺乏信任，讓越來越多國家選擇與中國保持距離。

日本成為亞洲新關鍵力量



矢板明夫認為，相對之下，高市早苗領導下的日本，與美國建立起高度互信的同盟關係，並與東南亞、東北亞各國持續深化合作；同時日本重整國防，承擔更多國際責任，逐漸成為一個穩定、可靠、可預期的國家，在這樣的對比之下，日本正自然成為亞洲新的關鍵力量。

矢板明夫說，而可以確定的是，高市首相高度重視台灣，未來日台關係只會更好，不會更差；那麼，高市早苗為什麼能獲得如此高的人氣？主要有三個原因。

第一、她重新打開了日本人的安心感

長期經濟停滯、高物價壓力，讓民眾生活越來越吃緊，來自中國、俄羅斯、北韓的安全威脅，以及近年外國移民快速增加，也讓日本社會對治安與生活環境感到不安。過去的許多執政者都選擇迴避，但高市用直率的語言正面面對，讓國民感到「有人願意負責」。

第二、她承接安倍路線，給了日本清楚的方向感

泡沫經濟後的「失落三十年」，讓日本看不到未來。但高市提出建設「富裕而強大的日本」，讓國民感覺重新找到了前進的方向。

第三、她給人一種強烈的「能成事感」

她不是空談型的政治人物，而是熟悉政策、重視執行、能把事情真正做出結果的人。她讓選民相信：跟著她，日本人的生活會一步一步變好。安全感、方向感，加上能成事感，這正是高市早苗壓倒性勝利的真正原因。