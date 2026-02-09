　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台日關係更好！　矢板明夫揭「高市早苗狂勝」3原因

記者陳俊宏／綜合報導

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，在眾議院拿下316席，單獨突破眾議院三分之二門檻，成為二戰後單一政黨取得最多議席的紀錄。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，高市首相高度重視台灣，未來日台關係只會更好，「安全感、方向感，加上能成事感，這正是高市早苗壓倒性勝利的真正原因。」

亞洲進入「高市早苗時代」

矢板明夫在臉書說，日本政局的方向已經非常清楚，日本將擺脫近幾年頻繁更換首相的困境，正式進入一段長期而安定的執政時期；這場勝利的意義不只在日本國內，更象徵著亞洲進入「高市早苗時代」，這在二戰後的歷史上，可以說是前所未有的局面。

▼高市早苗擁有高人氣。（圖／路透）

▲▼日本眾院大選投開票前夕，高市早苗親自催票，強調不能因自民黨選情看好就鬆懈。（圖／路透）

矢板明夫表示，過去安倍晋三前首相也曾被視為亞洲的重要領袖，但當時的中國仍被國際社會看作一個「正在崛起、可以合作的大國」，日本在區域政治中的影響力，仍難以與中國抗衡。

矢板明夫指出，然而，這幾年情勢已徹底改變，中國逐漸從合作對象，變成國際社會眼中的「麻煩製造者」，雖然經濟與軍事實力仍在，但其霸道作風、缺乏信任，讓越來越多國家選擇與中國保持距離。

日本成為亞洲新關鍵力量

矢板明夫認為，相對之下，高市早苗領導下的日本，與美國建立起高度互信的同盟關係，並與東南亞、東北亞各國持續深化合作；同時日本重整國防，承擔更多國際責任，逐漸成為一個穩定、可靠、可預期的國家，在這樣的對比之下，日本正自然成為亞洲新的關鍵力量。

矢板明夫說，而可以確定的是，高市首相高度重視台灣，未來日台關係只會更好，不會更差；那麼，高市早苗為什麼能獲得如此高的人氣？主要有三個原因。

第一、她重新打開了日本人的安心感

長期經濟停滯、高物價壓力，讓民眾生活越來越吃緊，來自中國、俄羅斯、北韓的安全威脅，以及近年外國移民快速增加，也讓日本社會對治安與生活環境感到不安。過去的許多執政者都選擇迴避，但高市用直率的語言正面面對，讓國民感到「有人願意負責」。

第二、她承接安倍路線，給了日本清楚的方向感

泡沫經濟後的「失落三十年」，讓日本看不到未來。但高市提出建設「富裕而強大的日本」，讓國民感覺重新找到了前進的方向。

第三、她給人一種強烈的「能成事感」

她不是空談型的政治人物，而是熟悉政策、重視執行、能把事情真正做出結果的人。她讓選民相信：跟著她，日本人的生活會一步一步變好。安全感、方向感，加上能成事感，這正是高市早苗壓倒性勝利的真正原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普發文賀高市早苗歷史性大勝　狂讚：很榮幸為她背書
北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝
傳北京以「川習會」要脅擋對台軍售　美國務院回應
伍思凱獨子再爆醜聞！31歲兒遭控「伸手牌」借錢不還
Threads爆紅白富美身分曝光！　竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛
桃機罕見！　3班機10分鐘喊「Mayday」求救
威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

衝擊大選！　樂生運動20年醞釀再起

破除2028再選總統傳聞　蔡英文一段話透玄機

台日關係更好！　矢板明夫揭「高市早苗狂勝」3原因

快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

台中大夫第自救會長北捷2度縱火　台中市府回應：尊重司法判決

媒體爆「鄭習會」3月中登場　蕭旭岑轟假新聞：每個字都編造

傳王滬寧國共論壇下令「統一」　蕭旭岑怒斥：綠媒製造假新聞

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大」　王定宇酸：比中國戰狼還像瘋狗

大寮、林園初選告急　陳其邁「獻聲」力挺：唯一支持張耀中

海鯤潛航影片曝光　蔡英文：這是對海軍的肯定也為國軍爭一口氣

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

衝擊大選！　樂生運動20年醞釀再起

破除2028再選總統傳聞　蔡英文一段話透玄機

台日關係更好！　矢板明夫揭「高市早苗狂勝」3原因

快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

台中大夫第自救會長北捷2度縱火　台中市府回應：尊重司法判決

媒體爆「鄭習會」3月中登場　蕭旭岑轟假新聞：每個字都編造

傳王滬寧國共論壇下令「統一」　蕭旭岑怒斥：綠媒製造假新聞

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大」　王定宇酸：比中國戰狼還像瘋狗

大寮、林園初選告急　陳其邁「獻聲」力挺：唯一支持張耀中

海鯤潛航影片曝光　蔡英文：這是對海軍的肯定也為國軍爭一口氣

聯發科衝AI！　急調千名工程師

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

衝擊大選！　樂生運動20年醞釀再起

9成日女不敢單穿瑜珈褲！　直言「像變態」：根本是穿內衣出門

快訊／太平山今晨-1度！銀白霧淞美翻了　林業署：免掛雪鍊

苗栗泰安象鼻山區落石砸車！「A柱硬扛」救命　2移工逃過死劫

破除2028再選總統傳聞　蔡英文一段話透玄機

白宮表態！力挺台灣增軍費　歡迎國防預算「占GDP 3%以上」

2月9日星座運勢／天蠍歡慶業績成長　射手座坐等錢進帳

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

政治熱門新聞

快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

自救會長北捷2度縱火　台中市府回應

傳3月中鄭習會登場　國民黨：假新聞、認知作戰

三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬

傳王滬寧國共論壇下令「統一」　蕭旭岑回應了

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大」　王定宇酸：比中國戰狼還像瘋狗

幕後／巧遇？徐欣瑩遭爆「不請自來」　白切割：柯文哲不介入藍初選

談檔案解密　沈伯洋：大量檔案扁上任前早被銷毀、國民黨怎會留證據？

更多熱門

相關新聞

日大選後高市早苗擴張財政？　專家憂日圓貶到180

日大選後高市早苗擴張財政？　專家憂日圓貶到180

日本「Simplex資產管理」基金經理人千葉俊信警告，首相高市早苗在眾議院大選中大勝，並且打算進一步擴大刺激景氣的財政支出，日圓兌美元恐出現螺旋式貶值，最壞情況可能跌至180比1，創下1986年至今新低，也就是1985年「廣場協定」後隔年的水準。

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

美財長盛讚高市早苗：當日本強大　美國就更強大

美財長盛讚高市早苗：當日本強大　美國就更強大

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

關鍵字：

高市早苗矢板明夫

讀者迴響

熱門新聞

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

新莊轎車違規迴轉　騎士猛撞亡

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

快訊／持刀搶五股超商　36歲男凌晨投案

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面